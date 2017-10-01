Passeata "Todos por Milena" reúne amigos, familiares e autoridades

Amigos, colegas de profissão, pacientes, autoridades do estado e também parentes de vítimas de feminicídio se reuniram na manhã deste domingo (1), na Praia de Camburi, em Vitória, para pedir justiça pela morte da médica Milena Gottardi.
Passeata ENTITY_apos_ENTITYTodos por MilenaENTITY_apos_ENTITY reúne amigos, familiares e autoridades
Um caminhão de som acompanhou o movimento, chamado de "Todos por Milena". Entre 350 e 400 pessoas participaram do ato. Os manifestantes vestiram camisas com a foto da médica e carregaram cartazes e balões brancos pedindo justiça e paz. Eles seguiram em caminhada do quiosque 1 até o quiosque 5 da orla.
Milena foi baleada no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória. O ex-marido dela, o policial civil Hilário Frasson, e o ex-sogro da médica, Esperidião Frasson, foram apontados pela Polícia como mandantes do crime e estão presos.
Uma das organizadoras do ato, a médica Augusta Bonfim, diz que a caminhada tem o objetivo de cobrar que o caso não fique impune e pelo fim da violência contra a mulher.
"A gente quer cobrar Justiça, que seja feita Justiça, que esse crime não fique impune. Tenho certeza que não vai ficar e paz. Paz. Que outras (histórias como a de) Milena não venham aparecer", afirmou.
O secretário de Segurança Pública André Garcia, o secretário de Direitos Humanos Júlio Pompeu e a secretaria de comunicação Andreia Lopes também participaram do ato. Garcia comentou que as investigações estão adiantadas, próximas do fim, e que espera pela condenação dos acusados.
“Muitas provas foram levadas ao inquérito, houve um cuidado muito grande para que a polícia tivesse condições de realizar as prisões e acredito que o desfecho será de condenação. Mas vai depender de como vai se desenrolar no poder judiciário."
Também participaram do ato familiares de vítimas de feminicídio, como a jovem Bárbara Richardelle, morta pelo ex-namorado e da advogada Gabriela Silva, estrangulada pelo ex-noivo.
Os parentes mais próximos de Milena, segundo a organização, optaram por não ir ao ato para evitar exposição.