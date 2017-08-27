Passeata em Camburi pede renovação política e fim da corrupção

Maria Rosalina pede a renovação política em 2018 Crédito: Patrícia Scalzer

Manifestantes realizaram uma passeata na Orla de Camburi, Vitória, na manhã deste domingo (27). Segundo os organizadores do grupo Vem Pra Rua, o protesto era em favor da Lava Jato, pela renovação política e contra a criação do fundo partidário. O protesto durou cerca de duas horas.

A manifestação começou por volta das 10h, no estacionamento do quiosque 1. No local, o grupo fez um bandeiraço, entregou panfletos e colou adesivos nos carros que passavam pela Avenida Dante Michelini.

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A bancária aposentada Maria Rosalina Ferreira conta que fez questão de participar do protesto para demonstrar sua insatisfação com os políticos que estão em Brasília. “É um absurdo o que acontece no Congresso e no Senado, e já não acredito mais nesses políticos que estão aí. Acho que o certo era zerar o Congresso e o Senado e começar tudo de novo”, afirmou.

A arquiteta Alessandra Dalbem conta que sempre participa de movimentos que pedem o fim da corrupção. Ela afirma que os políticos que estão hoje no poder não a representam. “O povo brasileiro precisa ser respeitado, colocamos os políticos lá não para eles fazerem o que fazem, é uma vergonha”, disse.

O movimento Vem Pra Rua é o mesmo que pediu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), entretanto, agora, eles não pedem a saída do presidente Michel Temer (PMDB), mesmo diante de denúncias de corrupção. O tecnólogo em segurança do trabalho, Marcelo Marinho, conta que ainda não é hora de tirar o Temer.

“Esse movimento foi para as ruas tirar a presidenta Dilma, mas ainda não é o momento de tirar o Temer. Se não, o lado esquerdo, o comunismo, vai voltar a tomar conta. Já tem bastante influência sobre isso, mas na verdade, o objetivo central hoje não é esse”, contou.

Ato contra a corrupção leva bandeiras do Brasil à praia de Camburi, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer