Amigos e familiares da advogada Gabriela Silva que, segundo a Polícia Civil, foi assassinada no último dia 24 de agosto pelo ex-noivo e por um amigo dele, fizeram uma caminhada na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (17) para pedir justiça e chamar atenção para o caso. A manifestação acontece justamente no fim de semana em que a polícia avança nas investigações da morte da médica Milena Gottardi, que pode ter sido vítima de feminicídio.

Gabriela foi sequestrada pelo ex-noivo Rogério Costa de Almeida, e por um amigo dele, Alexandre Santos de Souza, quando saía de casa, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na manhã do dia 24 de agosto. Ela foi jogada dentro de um veículo e passou cerca de oito horas em poder dos criminosos, que a mataram asfixiada e depois tentaram simular um atropelamento da vítima.

Your browser does not support the audio element. Passeata em Camburi pede justiça para caso de advogada morta por ex-noivo

Vestidos com camisas estampadas com uma foto de Gabriela, os familiares saíram do quiosque 1 de Camburi carregando faixas e cartazes que remetiam ao homicídio da advogada. Também participaram do ato autoridades públicas, como a subsecretária estadual de Integração Institucional, Gracimeri Gaviorno.

Uma das organizadoras da caminhada foi Gabriela Rodrigues, que era amiga da advogada Gabriela Silva. Ela explicou que o ato é uma maneira de chamar a atenção da sociedade e das autoridades públicas para os casos de feminicídio. Para Gabriela Rodrigues, não dá mais para suportar esses acontecimentos. “Não dá mais. A gente não pode ficar inerte diante dessa situação, nós precisamos tomar algum tipo de iniciativa”, disse.

A assessora parlamentar Zulirma de Sales é prima de uma mulher que foi assassinada pelo marido quando decidiu se separar dele. “Durante toda a vida dela, eles tiveram dificuldade de se relacionar por causa do machismo, mesmo. No momento em que ela tomou a decisão, ele preparou o assassinato dela, atirou nela e fugiu”, contou.

Para a subsecretária estadual de Integração Institucional, Gracimeri Gaviorno, além da promoção de políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher, é preciso que as relações entre homens e mulheres mudem para diminuir a quantidade de feminicídios. “Nós precisamos interferir nas relações interpessoais. Existe um espaço onde o governo não entra, que é o espaço do lar', comentou.