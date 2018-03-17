Não é difícil encontrar pessoas passeando com seus cães em ruas e nas praias da Grande Vitória. O que muita gente não sabe, no entanto, é que andar com cachorros sem coleira ou, até mesmo, sem focinheira na região metropolitana pode fazer com que o dono seja multado.

Em Vitória, há uma lei que determina que todo animal, ao ser conduzido em vias públicas, deve usar coleiras e guias adequadas ao tamanho e porte. Quem descumpre a legislação pode acabar pagando uma multa de R$ 100.

Your browser does not support the audio element. Passear com cães sem coleira e focinheira pode levar a multas em Vitória

Além disso, o secretário municipal de Meio Ambiente da capital, Luiz Emanuel Zouain, destaca que o dono do cachorro deve carregar o cartão de vacinação quando passear com o cão. “O dono do animal, em praias e logradouros públicos, deve estar sempre com o cartão de vacinação. É importante ter esse cartão para que, em um eventual problema que ocorra, o dono possa até mesmo tranquilizar a pessoa que for mordida.”

O secretário, no entanto, destaca que, nos últimos anos, não há registros de ataques de animais que estivessem acompanhados de alguma pessoa nas ruas da cidade.

Além de Vitória, Vila Velha também estabelece normas para a condução de cães nas ruas e praias da cidade. No município, a lei estabelece que não é permitida a permanência de animais domésticos nas areias e na água do mar nas praias. Na orla, os bichos só podem passear pelo calçadão conduzidos com coleiras e focinheiras, se forem de porte médio ou grande.