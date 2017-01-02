O capixaba que enfrentou o sistema Transcol no primeiro dia útil de 2017 já percebeu que a passagem ficou mais cara. O valor subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20 nas passagens comuns, um reajuste de 16% já anunciado na semana passada. O seletivo e o Bike GV também passaram por aumento. Mas o capixaba não gostou nada desse gasto a mais.

Quem trabalha apenas em dias úteis, desembolsará R$ 128, um aumento mensal de R$ 18,00. Já quem usa o Transcol diariamente pagará cerca de R$ 192 com passagens, um aumento de R$ 27,00 no final do mês.

Your browser does not support the audio element. Passagem mais cara no início do ano desagrada passageiros na Grande Vitória

O barman Elieder Alves da Silva, de 33 anos, vai de ônibus não apenas para trabalho, mas também em passeios com a família. Ele não concordou com o aumento e disse que vai ter que cortar um pouco as saídas nos fins de semana. “Em passeios a gente vai ter que evitar um pouco. Sair com a família vai ficar complicado”, lamenta.

O pedreiro Dermival Santos, de 60 anos, faz trabalho por empreitada e não tem vale-transporte, tendo que pagar a passagem do próprio bolso. Para ele, a qualidade do sistema não justifica o valor da passagem. “Não tem horário certo, só pega (ônibus lotado), fica esperando muito para pagar R$ 3,20?”, questiona.

Quem ganha mais paga mais

O economista Eduardo Araújo explica que pela legislação trabalhista, as empresas descontam até 6% no salário do trabalhador para pagar o vale-transporte. Os empregadores, que dão subsídio, e quem tem um salário maior acabam pagando mais. “Quem tem um salário mais baixo acaba tendo um subsídio, porque 6% do valor de um salário de R$ 1 mil, por exemplo, tem desconto na folha de pagamento em torno de R$ 60,00 então a empresa acaba fazendo a complementação”, explica.