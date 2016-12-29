O valor da passagem dos ônibus convencionais do Sistema Transcol passa a custar R$ 3,20. O aumento foi de 16%, um acréscimo de R$ 0,45 no valor atual de R$ 2,75. O reajuste foi anunciado nesta quinta-feira (29), após reunião do Conselho Gestor do Sistema de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTran/GV). As tarifas das demais modalidades no sistema também foram reajustadas. Os novos valores passam a valer a partir deste domingo (1º).

O valor da tarifa do Bike GV, serviço de ônibus para ciclistas, vai passar de R$1,20 para R$1,60. A tarifa aos domingos que atualmente é de R$2,40 vai custar R$ 2,80. A tarifa dos ônibus seletivos também sofreram reajuste.

Your browser does not support the audio element. Passagem do Transcol aumenta 16 por cento

As linhas de Vila Velha, Cariacica e Viana, que custam R$ 5,20 vão passar para R$ 5,40; as linhas da Serra que custam R$ 5,50, vão para R$ 5,90 e as linhas de Praia Grande e Jacaraípe que atualmente custa R$ 5,50 será reajustada para R$ 6,25.

Justificativa para o aumento

De acordo com a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, o valor de R$ 3,20 já contempla o subsídio do governo, que é de R$ 0,60. Sem o subsídio, o valor seria de R$ 3,80. De acordo secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, o reajuste de 16% foi necessário porque nos últimos dois anos, a correção na tarifa não foi aplicada em sua totalidade, pois o contrato estava em análise no Tribunal de Contas

“Estamos respeitando o contrato. É uma questão de segurança jurídica. Esse contrato tinha alguns problemas levantados pelo Tribunal de Contas, durante os dois primeiros anos nos saneamos este contrato. Na semana passada o Tribunal de Contas aprovou e o contrato ficou totalmente legal”, afirmou.

O secretário informou ainda que as gratuidades também influenciam no valor da passagem. Atualmente, o Transcol Social oferece gratuidade para 26.642 estudantes. Já os estudantes com direito a meia passagem somam 42.682. Além disso, são 84.747 idosos que têm direito ao benefício integral e 22.224 usuários com deficiência que não pagam a tarifa.

Estudantes regem

Estudantes que participaram da reunião ficaram inconformados com o valor do reajuste. O presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (UESES), Luiz Felipe Costa, afirmou que tentou argumentar durante a reunião para que a tarifa fosse congelada. Segundo Felipe, manifestações já estão previstas para a próxima semana para exigir a redução do preço da tarifa.

“Não foi a toa que a reunião foi marcada para o último dia útil do ano. Já estamos pensando para as primeiras semanas de janeiro uma grande mobilização para levar estudantes e trabalhadores às ruas para protestar contra essa medida. Também não descartamos uma ação no Ministério Público”, disse.