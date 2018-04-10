Passagem aérea e energia elétrica deixam inflação negativa na GV

Leandro de Azevedo, taxista Crédito: Patrícia Scalzer

A redução no valor das passagens aéreas e a queda na conta de energia elétrica por causa da bandeira tarifária verde no mês de março na Grande Vitória fez a inflação cair 0,28%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

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No país, a inflação no mês de março foi de 0,09%. A deflação na Grande Vitória, de acordo com o supervisor de Levantamento de Preços do IBGE-ES, Claudio José Martinti, segue uma inclinação. “Temos uma tendência desde março do ano passado com ligeiras quedas mensais. Com exceção para setembro e outubro, onde tivemos pequenas altas, os outros meses apresentaram pequenas baixas”, contou.

As passagens aéreas tiveram redução de 13,68%, o que colocou o grupo transporte como o que teve a maior queda (-0,87%) se comparado com o mês de fevereiro. Já a energia elétrica teve queda de 0,69%.

Apesar do recuo da inflação na Grande Vitória, os consumidores não conseguiram perceber essa queda. O taxista Leandro de Azevedo revela que não percebeu queda no valor da conta de energia, mesmo consumindo pouco durante o mês. “Praticamente não fico em casa, só fica minha mãe, tem chuveiro elétrico, mas não tenho ar condicionado, então, acho o valor da conta alto demais”, disse.

No supermercado a diferença é um pouco mais visível. A comerciante Janaína Gomes diz que alguns produtos tiveram redução no preço. “Eu percebi que o leite, o feijão e algumas verduras estão mais baratas, mas tem que saber escolher para economizar”.

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, destacou que com a inflação controlada, é possível manter o preço dos produtos sem alteração, com exceção para alguns itens da agricultura, que têm interferência da safra.

Ele explicou que as pessoas estão comprando mais quando vão ao supermercado, porém, o consumidor ficou mais consciente depois da crise dos últimos anos. “O consumidor está mais firme com a sua economia. Ele está gastando um pouco mais, não muito, mas de um modo geral, está acompanhando”, afirmou.