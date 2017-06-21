Passageiros vão poder monitorar horários do Transcol em tempo real

Uma antiga reivindicação de passageiros do sistema Transcol está se tornando realidade. Com o aplicativo Transcol Online, os passageiros dos ônibus da região metropolitana vão poder saber exatamente quanto tempo falta para o coletivo chegar ao ponto. A ferramenta, que utiliza o GPS instalado nos ônibus da frota, foi lançada nesta quarta-feira (21).

Para utilizar o Transcol Online, é necessário baixar o aplicativo “ES na Palma da Mão”, que reúne serviços oferecidos pelo do Governo do Estado. Depois disso, o usuário poderá indicar um ponto de partida e outro de destino. Assim, o sistema vai oferecer todas as opções de coletivos que passam por esses locais e quanto tempo falta para chegarem ao ponto inicial.

Segundo o presidente da Ceturb, Alex Mariano, além de prestar serviço aos usuários, o aplicativo também vai ajudar a companhia a entender melhor a demanda dos passageiros. “A Ceturb vai utilizar essas informações para auxiliar no planejamento, para criar a matriz da demanda existente na região metropolitana”, explicou.

De acordo com Alex Mariano, o aplicativo também vai servir para inibir roubos de celulares. Isso porque o sistema irá armazenar um banco de dados com o número do IMEI dos aparelhos que utilizam o aplicativo. Com esse dado, será possível bloquear os celulares roubados, como explica o presidente da Ceturb.

“A maioria das pessoas não sabe o IMEI do próprio celular. Então, nós vamos auxiliar com a nossa ferramenta. Quando houver um roubo, o número pode ser resgatado dentro do nosso banco de dados para que a pessoa possa bloquear o celular”, comentou.