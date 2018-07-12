Protesto da CUT interdita trânsito no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (12) Crédito: Caíque Verli

Pela segunda vez em menos de um mês, rodoviários ligados à CUT paralisaram o trânsito no Centro de Vitória em uma manifestação que pegou a população de surpresa. Passageiros de ônibus e motoristas presos no congestionamento que se formou ficaram revoltados e gritavam contra os manifestantes.

Your browser does not support the audio element. Passageiros são pegos de surpresa com manifestação no Centro de Vitória

O ato começou às 7h desta quinta-feira (12), durou quase duas horas e fechou duas de três faixas das avenidas Jerônimo Monteiro e Beira-Mar, bem em frente ao Palácio Anchieta. O grupo só liberava a passagem de veículos de passeio. Os ônibus não passavam. A manifestação causou um nó no trânsito da Grande Vitória: Segunda Ponte, Cinco Pontes e Avenida Vitória ficaram paradas.

O protesto só se encaminhou para o final depois da chegada do Batalhão de Choque. Os militares desceram pelas escadarias do Palácio Anchieta e foram aplaudidos por populares, que não concordavam com a manifestação.

Protesto da CUT interdita trânsito no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (12) Crédito: Caíque Verli

Houve uma negociação, sem confronto, e os rodoviários liberaram o transito. As pessoas ficaram nervosas, muita gente irritada, querendo que o trânsito fosse liberado para conseguir chegar no trabalho. Alguns passageiros desceram dos ônibus. A estudante Maria Emília saiu cedo de casa para levar um dos filhos na creche no Centro. E não conseguia pegar o ônibus para voltar e amamentar a outra filha de 3 meses, que estava em casa: "Ela está em casa chorando e eu estou aqui no ponto. E nada, tudo parado, sem informação de que horas vai voltar".

A auxiliar administrativa Lilian Marques, que estava indo para o trabalho e teve que chegar atrasada, também reclamou do protesto. "Houve uma falta de respeito. A população não foi avisada. Todos que estão no ponto de ônibus estão aguardando coletivo para ir para o trabalho", criticou.