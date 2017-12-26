Passageiros reclamam de trajeto de ônibus lento e sindicato rebate

Terminal de Itacibá Crédito: Vitor Jubini

Além da longa demora para conseguir embarcar nos ônibus do transporte público causada por conta de greve dos rodoviários na Grande Vitória, que começou nesta terça-feira, diversos passageiros também reclamaram da baixa velocidade em fazer os trajetos entre os bairros e os terminais. Na avaliação da população, os motoristas agiam como se estivessem em “operação tartaruga”, para que as viagens demorassem mais tempo que o habitual.

Questionado se essa suposta lentidão era uma orientação do sindicato ou uma decisão pessoal dos motoristas, o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, afirmou que durante o período de greve não há um horário pré-determinado para ser cumprido. Sendo assim, cada motorista pode dirigir ou sair com o carro dos terminais na hora que quiser.

"É greve. Greve é assim mesmo, ninguém cumpre horário. Greve é tirar os ônibus da garagem, não tem que correr igual um maluco. Mais do que nunca é a lei de trânsito, então tem muita faixa que tem 40 (km) e eles estão seguindo. Não existe horário em greve. Faz a rota e segue a velocidade normal da via", disse Edson Bastos.

Já em nota divulgada na manhã desta terça-feira (26), o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitana da Grande Vitória (GVBus) acusou representantes do Sindirodoviários de tentarem impedir a saída de parte dos ônibus das garagens das empresas.

Além disso, a nota da GVBus também afirmou que a frota mínima determinada pela Justiça (70% nos horários de pico e 50% nos nos demais horários) não estava sendo obedecida.

O representante do Sindicato dos Rodoviários respondeu ao posicionamento do GVBus. "Eu tenho a documentação de todos os carros que saíram, nós estamos cumprindo a determinação da Justiça". garantiu o líder sindical.