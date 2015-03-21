Passageiros do Transcol usam Whatsapp para não perder o ônibus

Obras, protestos, acidentes e até o grande fluxo de veículos podem fazer uma viagem de ônibus ficar mais demorada. Os imprevistos do trânsito podem fazer muitas pessoas perderem o coletivo, mas os usuários do seletivo 1610, que faz o trajeto Araças x Jardim Camburi, não têm mais esse problema. Com o intuito de ajudar seus passageiros, o motorista que faz a linha, José Marques Peçanha, 41 anos, criou um grupo no Whatsapp para que os passageiros possam saber a hora exata que o seletivo vai passar nos pontos.O grupo existe a um pouco mais de um mês e já tem quase 50 participantes. Peçanha faz o mesmo trajeto há sete anos e nesse período, se tornou amigo dos usuários. Ele contou que criou o grupo para poder ajudar as pessoas.

“Eles sabem o horário que o ônibus sai do ponto final, mas às vezes, pode acontecer algum imprevisto e eles ficam sem saber porque o ônibus está atrasado, porque ele não passou no horário”, contou à Rádio CBN.Passageiros trocam informaçõesPeçanha é o administrador do grupo, mas como ele passa a maioria do tempo ao volante, são os passageiros que trocam informações sobre onde o coletivo está passando e como está o trânsito.“Os próprios passageiros se comunicam dentro do grupo e avisam: 'estamos atrasados porque tem uma obra em tal lugar, vai atrasar um pouco mas daqui a pouco o Peçanha está aí'. O objetivo principal é poder ajudar as pessoas”, disse.A coordenadora financeira Keila Brasil é usuária da linha 1610. Ela conta que Peçanha se tornou um amigo dos passageiros e a iniciativa dele de criar um grupo para deixar todos bem informados mostra como ele também tem carinho pelos usuários do coletivo. Moradora do bairro Boa Vista, Vila Velha, ela revela que por causa do grupo, não perde mais o ônibus.“O grupo sempre me salva. Às vezes ainda estou descendo a rua e já vou perguntando no grupo se o ônibus já passou no ponto da faculdade, se ele está atrasado. Ele me salva direto”, afirmou.Neste domingo o motorista completa 42 anos. O carinho por Peçanha é tanto que nesta sexta-feira (20), ele ganhou uma festa de aniversário surpresa dos passageiros do seletivo. Teve bolo, refrigerante, salgadinho e Peçanha também ganhou presentes dos amigos.