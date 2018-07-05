Passageiros do aeroporto de Vitória criticam a estrutura da Anvisa

Passageiros do aeroporto de Vitória reclamam de atendimento da Anvisa Crédito: Eduardo Dias

O novo terminal do aeroporto de Vitória foi inaugurado há mais de três meses. No entanto, os passageiros que dependem dos serviços da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda enfrentam muitos problemas. Quem precisa do certificado de vacinação para viagens internacionais, por exemplo, só consegue atendimento no antigo terminal do aeroporto, na Avenida Fernando Ferrari, que está desativado desde março.

A advogada Andreza Devens precisou emitir o certificado de vacinação e reclamou da estrutura oferecida aos passageiros. Segundo ela, o antigo terminal está escuro e sem vagas disponíveis para o estacionamento.

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"Eu vejo essa situação como um despreparo da Anvisa. Passados quase quatro meses da inauguração do terminal novo, é preocupante o fato de nós não termos um órgão de vigilância sanitária dentro do nosso terminal", reclamou a advogada.

A reportagem da CBN Vitória esteve no antigo terminal do aeroporto de Vitória, na manhã desta quinta-feira (05), e constatou a situação citada pela advogada Andreza Devens. É preciso atravessar um salão desativado, que está escuro, para chegar à sala de atendimento ao público. Além da advogada, outros passageiros que foram ao local para conseguir atendimento fizeram reclamações. Um deles é o microempresário Amarildo Loubach.

"Aqui estava tudo escuro, não tem lugar para estacionar. A gente fica um pouco perdido, não sabe onde pode deixar o carro, porque a gente tem que fazer esse trâmite aqui dentro da Anvisa. A gente fica meio perdido", disse o microempresário.

Enquanto os passageiros estão insatisfeitos, a Infraero e a Anvisa estão em um impasse sobre a responsabilidade de inauguração do novo local para a prestação dos serviços de vigilância sanitária.

Por nota, a Infraero informou que um local já está disponível no novo aeroporto para o funcionamento dos serviços de vigilância sanitária. A Anvisa, por sua vez, respondeu que obteve da Infraero uma sala no novo aeroporto de Vitória, mas o local não possui alguns requisitos essenciais para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação, como rede de transmissão de dados.

No entanto, a Infraero diz que a rede de transmissão de dados é de responsabilidade da Anvisa. Por sua vez, a agência informou que já solicitou à Embratel a migração do link do antigo terminal para o novo e apenas espera o procedimento ser realizado.