Passageiros de ônibus também têm direito ao seguro DPVAT

O terrível acidente da última semana, que envolveu uma carreta, um ônibus da Viação Águia Branca e duas ambulâncias e que deixou 23 mortos e mais de 20 feridos, levantou uma dúvida sobre o direito de passageiros de ônibus ao seguro DPVAT. Apesar de muitas pessoas desconhecerem o direito, vítimas de acidentes rodoviários com ônibus também devem ser indenizadas em caso de acidente.

O coordenador de Atendimento do Seguro DPVAT do Sindicato dos Corretores de Seguro e de Empresas Corretoras de Seguro (Sincor), Ivo Tadeu Basílio, explica que todos os passageiros de ônibus têm direito ao seguro e podem ser indenizados em casa de morte, ferimento ou invalidez. O DPVAT paga até R$ 13.500 para familiares ou vítimas de acidentes.

A reportagem da CBN esteve na rodoviária de Vitória para perguntar a passageiros se eles conhecem esse direito. O trabalhador rural Wilson Martins disse saber que pode receber o DPVAT em caso de acidente e considera isso muito importante. “Eu acho importante porque se a pessoa está viajando, o ônibus tomba e a pessoa se machuca, ela tem o seguro dela. Para a gente, que trabalha na roça, ajuda”, disse.

O passageiro Epeson Marcos da Silva veio de Macaé a Vitória nesta segunda-feira (26). Ele desconhecia o direito ao DPVAT, mas considera que isso é muito importante, principalmente para os familiares de quem acaba morrendo em um acidente. “É bom que deixa um seguro para a família”, opinou.

No caso de morte, os parentes do passageiro que acabou falecendo em um acidente de ônibus podem requerer a indenização. O seguro também é pago àqueles que ficaram em situação de invalidez após o acidente. O DPVAT também cobre as despesas médicas de feridos no valor de até R$ 2.700,00.

Todos os passageiros têm direito ao DPVAT porque esse seguro é pago pela empresa que é responsável pelo ônibus, como explica o coordenador do Sincor, Ivo Tadeu Basílio. “O DPVAT é um seguro que é pago no emplacamento do veículo, todos os veículos automotores de via terrestre são obrigados a pagar. Nesse caso específico do ônibus, todos têm direito, independentemente de estar pago ou não”, explicou.

O DPVAT é utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos motorizados que circulam por terra ou por asfalto. Passageiros de ônibus também pode optar por um seguro oferecido pelas viações no ato da compra da passagem.