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Passageiros de ônibus bloqueiam Reta da Penha

Usuários do transporte público afirmaram que os coletivos não paravam nos pontos de ônibus da região, horas antes do horário anunciado pela categoria para suspensão das atividades, conforme comunicado do sindicato da categoria na manhã desta segunda-feira

Publicado em 06 de Fevereiro de 2017 às 15:10

Publicado em 

06 fev 2017 às 15:10
Passageiros de ônibus obstruíram o trânsito no sentido Centro, na Avenida Reta da Penha, na Praia do Canto, em Vitória, próximo ao cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves, na tarde desta segunda-feira (6). Os usuários do transporte público afirmaram que os coletivos não paravam nos pontos de ônibus da região, horas antes do horário anunciado pela categoria para suspensão das atividades, conforme comunicado do sindicato da categoria no período da manhã.
Das três faixas no sentido Centro, que dá acesso à Praça do Cauê, apenas uma ficou liberada por um determinado instante para a passagem de veículos. No sentido contrário o trânsito ficou liberado. Motoristas de ônibus e veículos de passeio discutiram com manifestantes. Em um dos casos manifestantes quase foram atropelados por um coletivo que resolveu avançar para cima do “cordão humano”. Felizmente ninguém ficou ferido.
Uma das pessoas que tentava ir para casa é a diarista Isabel Oliveira, de 48 anos. “Estou desde às 14h aqui no ponto e nenhum ônibus parou parar embarcar passageiros (eram cerca de 15h quando a diarista conversou com a reportagem da CBN). Eles (rodoviários) podem ir para casa e nós não. A gente tem de ficar na rua. Todo mundo aqui no ponto está com medo e com fome”, desabafou.
O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários-ES), Edson Bastos, disse à Rádio CBN que lamenta a atitude tomada por alguns motoristas do transporte público, conforme o fato registrado na tarde desta segunda, na Reta da Penha. Ele reafirmou que os motoristas foram orientados a recolher os coletivos das ruas, sem embarque de passageiros, somente às 16h.

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