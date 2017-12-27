Passageiros de Cariacica reclamam de filas e demora nos terminais

O segundo dia da greve dos rodoviários também foi marcado por muitas reclamações para os passageiros que dependem do sistema coletivo de ônibus em Cariacica. E a maior parte das críticas nesta quarta-feira (27) foram para o tempo de espera nos terminais de Campo Grande, Itacibá e Jardim América.

Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Na avaliação de vários passageiros, o fluxo de ônibus dentro dos bairros não foi o maior dos problemas, apesar de também estar com a frota reduzida. A maior dificuldade foi na hora de tentar embarcar nos terminais em ônibus das linhas que faziam o trajeto saindo para outras cidades. Principalmente os ônibus que tinham a Serra como destino, que também levam boa parte dos usuário que querem desembarcar em Vitória.

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De acordo com alguns rodoviários que estavam no terminal e não quiseram gravar entrevistas, a mudança no fluxo dos coletivos realmente aconteceu. O grupo de rodoviários informou à reportagem da CBN Vitória que os ônibus saíram cedo das garagens de Cariacica e concentraram suas ações dentro dos bairros. Sendo assim, o número de ônibus saindo dos terminais de Cariacica para Serra e Vila Velha foi menor.

A auxiliar de serviços gerais, Célia da Penha, sofreu com essa situação. Ela estava no terminal de Campo Grande e disse que ficou mais de uma hora esperando um ônibus para ir para Laranjeiras, na Serra.

"Está muito ruim, muito pior que ontem. Ou para de vez ou coloca esses ônibus para rodar", reclamou.

A diarista Gesó Nascimento, do bairro Planeta 2, em Cariacica. Estava a caminho do bairro Bento Ferreira, em Vitória, e ficou mais de 40 minutos esperando um ônibus no terminal de Itacibá.

"Sei que eles (rodoviários) precisam brigar pelo direito deles, mas eles poderiam pensar na população que está sofrendo", disse a diarista.