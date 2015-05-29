Professores e servidores do município da Serra aderiram ao movimento grevista realizado em todo país nesta sexta-feira (29). Reivindicando reajustes salariais, melhores condições de trabalho e contra a PL da terceirização e PL do seguro-desemprego, eles caminharam pelas principais vias de ligação entre o município e a Capital, Vitória. O trânsito da região ficou ainda mais complicado que o normal. E se sobrou disposição para os manifestantes sob o sol forte desta manhã, faltou paciência para quem tinha compromisso marcado.

Os manifestantes deixaram a escola municipal Rômulo Castelo, em Carapina, por volta das 7 horas e tomaram as pistas centrais da BR 101 no sentido Vitória. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acompanhava a movimentação precisou desviar o trafego de veículos para as pistas marginais e para a Avenida Norte Sul, acesso alternativo à Capital. Em seguida, eles seguiram pela Reta do Aeroporto, tomando as pistas também sentido Vitória.

Your browser does not support the audio element. Passageiros abandonam transporte para driblar manifestação na Reta do Aeroporto

Com interdição do trânsito, o gerente comercial, Maurílio Albuquerque não teve dúvidas: pegou as malas e seguiu a pé pela Reta do Aeroporto para conseguir chegar a tempo de partir para o Rio de Janeiro, com o voo marcado para às 9h17. Às 8h30 ele não tinha conseguido chegar nem na metade do caminho. "Eu tô atrasado. É um absurdo, está prejudicando que não tem nada a ver com isso", afirmou.

O ajudante de carga e descarga Marcelo Conceição também não poupou energia e encarou a Reta do Aeroporto a pé em um ato quase desesperado. Todos os dias ele utiliza um coletivo que passa pelo local para chegar ao trabalho no Centro de Vitória. Ao conversar com a reportagem, ele já estava 40 minutos atrasado. "A única maneira da gente chegar ao trabalho é essa ou então, esperar o tempo determinado pela manifestação. Eu não sabia dessa manifestação, fui pego de surpresa. Caminhei quase 2 quilômetros já".