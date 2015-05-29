Professores e servidores do município da Serra aderiram ao movimento grevista realizado em todo país nesta sexta-feira (29). Reivindicando reajustes salariais, melhores condições de trabalho e contra a PL da terceirização e PL do seguro-desemprego, eles caminharam pelas principais vias de ligação entre o município e a Capital, Vitória. O trânsito da região ficou ainda mais complicado que o normal. E se sobrou disposição para os manifestantes sob o sol forte desta manhã, faltou paciência para quem tinha compromisso marcado.
Os manifestantes deixaram a escola municipal Rômulo Castelo, em Carapina, por volta das 7 horas e tomaram as pistas centrais da BR 101 no sentido Vitória. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acompanhava a movimentação precisou desviar o trafego de veículos para as pistas marginais e para a Avenida Norte Sul, acesso alternativo à Capital. Em seguida, eles seguiram pela Reta do Aeroporto, tomando as pistas também sentido Vitória.
Passageiros abandonam transporte para driblar manifestação na Reta do Aeroporto
Com interdição do trânsito, o gerente comercial, Maurílio Albuquerque não teve dúvidas: pegou as malas e seguiu a pé pela Reta do Aeroporto para conseguir chegar a tempo de partir para o Rio de Janeiro, com o voo marcado para às 9h17. Às 8h30 ele não tinha conseguido chegar nem na metade do caminho. "Eu tô atrasado. É um absurdo, está prejudicando que não tem nada a ver com isso", afirmou.
O ajudante de carga e descarga Marcelo Conceição também não poupou energia e encarou a Reta do Aeroporto a pé em um ato quase desesperado. Todos os dias ele utiliza um coletivo que passa pelo local para chegar ao trabalho no Centro de Vitória. Ao conversar com a reportagem, ele já estava 40 minutos atrasado. "A única maneira da gente chegar ao trabalho é essa ou então, esperar o tempo determinado pela manifestação. Eu não sabia dessa manifestação, fui pego de surpresa. Caminhei quase 2 quilômetros já".
A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), na Serra, Jossandra Rupf, disse que a luta era por melhorias salariais. "A categoria quer a reposição das nossas perdas que já passam de 32%. Nós queremos a garantia da valorização dos profissionais conforme a Lei do Piso", disse. Ao chegar na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), já em Vitória, os professores e servidores da Serra se reuniram com outras pessoas que se encontravam no local e seguiram pela Avenida Fernando Ferrari, Ponte da Passagem e Reta da Penha, ocupando as pistas sentido Centro. A Guarda Municipal acompanhou os manifestantes e realizou desvios no trânsito local. O ato se encerrou por volta das 11 horas, em frente a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).