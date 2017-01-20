Passa de 26 para 37, total de cidades com vacinação contra febre amarela no Espírito Santo

Subiu para 37 o total de municípios capixabas que vão realizar vacinação cautelar contra a febre amarela. Mais 11 cidades foram adicionadas à lista de municípios onde as populações serão vacinadas. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também informou que aumentou para 11 o número de casos suspeitos de febre amarela no Estado. A pasta já solicitou ao Ministério da Saúde mais 500 mil doses da vacina contra a doença. Antes disso, o Espírito Santo já havia obtido outras 500 mil vacinas.

Os 11 municípios que foram adicionados ao grupo onde haverá vacinação cautelar são Marilândia, Domingos Martins, Itarana, Santa Teresa, Castelo, Iconha, Muniz Freire, Águia Branca, São Domingos do Norte, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Essas cidades possuem ligação de mata com locais onde foram encontrados macacos mortos no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Passa de 26 para 37, total de cidades com vacinação contra febre amarela no ES

A ampliação do número de municípios que terão vacinação cautelar acontece simultaneamente ao crescimento do número de casos investigados de febre amarela no Espírito Santo. Subiu de oito para 11 a quantidade de pacientes que apresentam sintomas que podem ser da doença ou de enfermidades que causam sintomas semelhantes, como a febre maculosa e a dengue. Todos os pacientes são de zonas rurais, estão internados e se encontram em estado estável, segundo a Sesa.

Com o aumento do número de casos e o reforço na vacinação, o Estado solicitou mais 500 mil doses de vacinas ao Ministério da Saúde, como explica o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira. “A solicitação que nós estamos fazendo é para esses 11 municípios que estão sendo incluídos e, também, para aumentar a distribuição para outras cidades para atender as pessoas que vão viajar”, explicou.

Macaco enforcado

O Estado deixou de divulgar casos de macacos que tenham morrido com suspeita de febre amarela. De acordo com o secretário Ricardo de Oliveira, existe um temor de que acabe ocorrendo uma caça a esses animais, que não são transmissores da doença, mas servem como um indicador da presença dela em determinadas regiões. Nesta sexta, segundo Ricardo de Oliveira, a secretaria recebeu a informação de que foi encontrado um macaco enforcado em uma cidade do Estado que não foi divulgada.