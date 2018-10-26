Partidos definem programação para o dia da eleição no ES

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam segundo turno para presidência do Brasil Crédito: Gazeta Online

Neste sábado (27), último dia de campanha eleitoral no segundo turno, militantes dos candidatos à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) farão atos públicos e carreatas pelas cidades do Estado. Já para o domingo (28), dia da eleição, os partidos definiram a programação para a comemoração da vitória, casos seus candidatos sejam eleitos.

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Nesta sexta-feira (26) foi o último dia de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Neste sábado, um dia antes do pleito, é permitido a propaganda mediante alto-falantes ou amplificadores de som, distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e passeata até às 22h.

SÁBADO

De acordo com o deputado estadual Carlos Manato (PSL) haverá carreata a favor de Bolsonaro nas cidades de Colatina, Aracruz, Guarapari, Anchieta e Marataízes. Em Vitória, segundo o presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, a carreata terá início às 15h.

“Vamos sair do Tancredão, passar por Camburi, Avenida Marechal Campos e outras vias, mas não decidimos ainda qual será o destino final”, contou.

Também haverá um ato em apoio à candidatura de Haddad na Praça do Papa, Vitória, a partir das 14h, chamado “Mulheres Unidas contra Bolsonaro” . De acordo com o presidente estadual do PT no Espírito Santo, João Coser, o evento não é de iniciativa do PT, mas tem o apoio do partido. “É um ato de mulheres, pela democracia, por Haddad. Vamos participar como apoio”.

DOMINGO

Para o dia da eleição, o PSL está programando um grande evento na Praça do Papa, à partir das 16h. Serão dois trios elétricos, um palanque, além de uma bandeira do Brasil de mais de 100 metros. Os militantes vão poder acompanhar a apuração em um telão. Segundo Lovato, são esperadas cerca de 50 mil pessoas para comemorar a possível vitória de Bolsonaro.