Parte do teto do Novo Hospital São Lucas cai e atinge paciente em Vitória

Parte do teto de um dos corredores do novo Hospital São Lucas, no Forte São João, em Vitória, caiu na tarde deste sábado (24). A estrutura atingiu um paciente idoso que estava no local à espera de uma cirurgia. Um outro paciente, que estava acompanhado da esposa, também estava no corredor. Os dois não se machucaram.

Rayner Costa, de 22 anos, se jogou no chão, enquanto a esposa dele conseguiu correr a tempo e não foi atingida pela parte do teto que caiu. Ele também conta que, com a queda do teto, uma água quente caiu sobre o senhor que estava ao lado dele. Com isso, o rosto do outro paciente ficou muito vermelho.

O jovem explicou como tudo aconteceu. “Eu vim para o hospital há três dias e estou esperando uma cirurgia. Eu estava com a minha mulher, em uma maca, em um local que não era apropriado para ficar. Por volta das 15h, nós ouvimos um barulhos. Quando vimos, o teto caiu praticamente em cima da gente”, contou.

Rayner está no São Lucas para fazer uma cirurgia. Ele quebrou o fêmur da perna que é amputada e aguarda pelo procedimento. No entanto, não há previsão para a realização da intervenção cirúrgica.

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Após o acidente no São Lucas, o jovem fez um desabafo. “É muita negligência. Ainda há muita gente no corredor do hospital novo. Acontecer uma coisa dessas, isso de cair o teto, em um hospital novo, não tem lógica. Ficamos até assustados. Às vezes, a gente vem para fazer uma cirurgia, para melhorar, e acaba tendo outros problemas”, disse.

Outro lado