Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SUSTO EM CARIACICA

Parte de prédio desmorona na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande

Pedreiro e ajudante, um adolescente de 15 anos, trabalhavam no local na hora em que a laje e as paredes cederam

Publicado em 29 de Maio de 2015 às 23:17

Publicado em 

29 mai 2015 às 23:17
Parte de um prédio de três andares que estava em obras desmoronou na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. O pedreiro e o ajudante, um adolescente de 15 anos, trabalhavam no local na hora em que a laje e as paredes cederam. Eles ficaram com ferimentos leves. A construtora responsável pelo serviço ficou de fazer uma reparo emergencial ainda na noite desta sexta, pois a Defesa Civil informou que havia risco do restante da laje desabar.O pedreiro, identificado apenas como Ricardo, foi socorrido para um hospital. Ele estava acordado e lúcido, quando foi encaminhado para atendimento. O adolescente, que teve um ferimento nas costas, não precisou ser socorrido.
Parte de prédio desmorona na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
O jovem contou que ele e Ricardo estavam no segundo pavimento do prédio, onde quebravam uma das paredes quando o piso do terceiro pavimento caiu. Com o impacto, uma parede lateral desmoronou. Para não ser atingido pela laje, o pedreiro se jogou no vão entre o prédio em que estava e o imóvel ao lado. Segundo Major Ferrari, do Corpo de Bombeiros, o pedreiro não teve ferimentos graves.
“Encontramos ele no espaço entre as duas edificações, ele não estava preso por escombros. Conseguimos quebrar a parede para retirá-lo, ele foi resgatado aparentemente bem e foi levado para o hospital por precaução”, contou à Rádio CBN Vitória.
Equipamentos
Segundo a Defesa Civil de Cariacica as duas vítimas não estavam com equipamento de proteção individual (EPI). A obra faria parte de um processo de demolição completa do prédio para dar lugar a mais lojas.
Como havia risco de um novo desmoronamento, a Defesa Civil embargou completamente o edifício e a calçada em frente ao prédio. O local vai permanecer interditado até que o proprietário do imóvel execute a demolição segura da parte com risco de desabamento, de acordo com o coordenador operacional da Defesa Civil Municipal, Alexandre Ribeiro.
Um cabo de aço será utilizado para segurar a parede e o telhado. Segundo Alexandre Ribeiro, não há riscos para os imóveis vizinhos. O engenheiro responsável pela obra esteve no local mas não quis dar entrevista. O proprietário não foi localizado. O impacto da queda foi sentido por quem estava nos prédios vizinhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados