Parte de um prédio de três andares que estava em obras desmoronou na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. O pedreiro e o ajudante, um adolescente de 15 anos, trabalhavam no local na hora em que a laje e as paredes cederam. Eles ficaram com ferimentos leves. A construtora responsável pelo serviço ficou de fazer uma reparo emergencial ainda na noite desta sexta, pois a Defesa Civil informou que havia risco do restante da laje desabar.O pedreiro, identificado apenas como Ricardo, foi socorrido para um hospital. Ele estava acordado e lúcido, quando foi encaminhado para atendimento. O adolescente, que teve um ferimento nas costas, não precisou ser socorrido.

Your browser does not support the audio element. Parte de prédio desmorona na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande

O jovem contou que ele e Ricardo estavam no segundo pavimento do prédio, onde quebravam uma das paredes quando o piso do terceiro pavimento caiu. Com o impacto, uma parede lateral desmoronou. Para não ser atingido pela laje, o pedreiro se jogou no vão entre o prédio em que estava e o imóvel ao lado. Segundo Major Ferrari, do Corpo de Bombeiros, o pedreiro não teve ferimentos graves.

“Encontramos ele no espaço entre as duas edificações, ele não estava preso por escombros. Conseguimos quebrar a parede para retirá-lo, ele foi resgatado aparentemente bem e foi levado para o hospital por precaução”, contou à Rádio CBN Vitória.

Equipamentos

Segundo a Defesa Civil de Cariacica as duas vítimas não estavam com equipamento de proteção individual (EPI). A obra faria parte de um processo de demolição completa do prédio para dar lugar a mais lojas.

Como havia risco de um novo desmoronamento, a Defesa Civil embargou completamente o edifício e a calçada em frente ao prédio. O local vai permanecer interditado até que o proprietário do imóvel execute a demolição segura da parte com risco de desabamento, de acordo com o coordenador operacional da Defesa Civil Municipal, Alexandre Ribeiro.