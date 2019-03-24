Parte de passarela cede e ressaca preocupa comerciantes em Meaípe

Muro de contenção em Meaípe foi construído para minimizar os impactos causados pelo avanço do mar. Crédito: José Carlos Schaeffer

A forte ressaca do mar que atingiu o litoral capixaba nos últimos dias vem trazendo preocupações para os comerciantes da Praia de Meaípe, em Guarapari. O local, que historicamente sofre com o avanço do mar, foi bastante atingido pela força das ondas na última sexta-feira (22). Parte de uma passarela de acesso à praia cedeu e um morador teve ferimentos leves. Segundo a Defesa Civil, o local foi isolado e não oferece risco aos frequentadores.

Na última sexta-feira (22), a força das ondas fez com que a água do mar invadisse a avenida da orla da Praia de Meaípe em alguns momentos, ultrapassando o muro de contenção construído para minimizar os impactos. Para os próximos dias, a situação deve continuar. Neste sábado (23), a Marinha do Brasil emitiu um comunicado sobre a formação de um ciclone que deve chegar ao Espírito Santo até esta terça-feira (26). São esperados ventos de até 88 km/h em alto-mar e de até 61 km/h na costa.

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Dono de um restaurante de frutos do mar no local, o comerciante Jaílton Nascimento, 66, afirmou que a força da água impressionou, que o muro de contenção mostrou resistência, mas que há preocupação para os próximos dias.

“Nós tivemos onda alta, muita força de maré e nós vimos que o muro tá resistente. Porque senão ele tinha ido. O mar foi forte, lavava a rua com a maior facilidade. Claro que quando você vê aquelas ondas e o mar tocando forte você se preocupa, porque se derrubar esse muro o resto vai junto”, disse.

O comerciante Jaílton Nascimento disse que a força da água impressionou. Crédito: José Carlos Schaeffer

O também comerciante Jorge Eduardo Vieira, 45, afirma que o avanço do mar traz prejuízos tanto para os donos de estabelecimentos quanto para moradores da região.

“Espanta o turismo, dá prejuízo em algumas áreas, tem escadas que estão sendo levadas, imóveis que sofreram com o bater das ondas que foi muito forte por esses dias. Então, preocupa muito porque a gente precisa de uma ação pública, uma obra que possa ser feita para conter o avanço do mar na nossa orla”, destacou.

O comerciante Jorge Eduardo Vieira afirma que o avanço do mar traz prejuízos. Crédito: José Carlos Schaeffer

Na noite da última sexta-feira (22), o morador e comerciante da região Nhozinho Matos, de 75 anos, ficou levemente ferido após uma faixa de areia próximo ao muro de contenção ceder. Ele sofreu um arranhão no joelho e passa bem.

“Quase que eu caí, acabei desequilibrando com a queda, me apoiei no muro do quebra-mar, mas, não cheguei a cair. Fiquei com o corpo em cima do muro e a perna dentro do buraco, porque a terra cedeu”, relatou.