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Agência Banco do Brasil

Parte da quadrilha que explodiu agência de banco na Serra é presa

O secretário de estado de segurança pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória, que acredita que os assaltantes sejam remanescentes de um grupo maior.

Publicado em 05 de Novembro de 2015 às 15:15

Publicado em 

05 nov 2015 às 15:15
Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de uma explosão em Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória, por volta de 3h30 desta quinta-feira (5). A avenida em frente a agência ficou completamente interditada pela polícia.
O esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar foi ao local analisar a situação e risco de novas explosões. A polícia informou que os suspeitos podem ter errado a dosagem dos explosivos e por isso a agência inteira foi danificada.
Parte da quadrilha que explodiu agência de banco na Serra é presa no ES
Vidros e ferragem ficaram espalhados dentro e fora da agência. A parte de cima, onde a sede administrativa funciona, foi abalada e teve muitos vidros quebrados. A grande destruição impressionou moradores da região.
Os suspeitos que explodiram o banco fugiram e deixaram para trás roupas e equipamentos que usaram para arrombar a agência. Um revólver calibre 38 foi deixado no local. A polícia informou que encontrou 'bananas' de dinamite intactas em meio aos destroços.
O secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória, que acredita que os assaltantes sejam remanescentes de um grupo maior. “Quatro foram presos ontem, três eram de São Paulo e uma do Espírito Santo. Outra parte da quadrilha, que é menor, fez essa ação” afirmou o secretário.
De acordo com o secretário, a quadrilha ainda pretendia assaltar a agência de outro banco na região, mas a ação foi desarticulada pela Polícia Civil. Há indícios de que os criminosos tenham se ferido, pois no local há presença de sangue. Eles fugiram sem levar dinheiro. A polícia continua as investigações e trabalha para localizar os demais membros da quadrilha.

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