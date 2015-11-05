Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de uma explosão em Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória, por volta de 3h30 desta quinta-feira (5). A avenida em frente a agência ficou completamente interditada pela polícia.

O esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar foi ao local analisar a situação e risco de novas explosões. A polícia informou que os suspeitos podem ter errado a dosagem dos explosivos e por isso a agência inteira foi danificada.

Your browser does not support the audio element. Parte da quadrilha que explodiu agência de banco na Serra é presa no ES

Vidros e ferragem ficaram espalhados dentro e fora da agência. A parte de cima, onde a sede administrativa funciona, foi abalada e teve muitos vidros quebrados. A grande destruição impressionou moradores da região.

Os suspeitos que explodiram o banco fugiram e deixaram para trás roupas e equipamentos que usaram para arrombar a agência. Um revólver calibre 38 foi deixado no local. A polícia informou que encontrou 'bananas' de dinamite intactas em meio aos destroços.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória, que acredita que os assaltantes sejam remanescentes de um grupo maior. “Quatro foram presos ontem, três eram de São Paulo e uma do Espírito Santo. Outra parte da quadrilha, que é menor, fez essa ação” afirmou o secretário.