Parte da invasão agiu de má-fé, acredita liderança de ocupantes na "Fazendinha"

Fogão é utilizado para preparar almoço e jantar no local Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Um líder dos ocupantes da invasão na área particular chamada “Fazendinha”, no bairro Grande Vitória, na Capital, admitiu à reportagem da Rádio CBN a possibilidade de alguns invasores terem agido de má-fé, sem necessidade de ocupar algum local em busca de um lugar para viver. Uma parte deles agora ocupa a Casa do Cidadão, também em Vitória. Eles levaram até um fogão para dentro do local.

Os manifestantes estão com barracas, colchões e vários outros objetos e pedem para entrar no cadastro de moradia popular da prefeitura de Vitória. Nesta quinta-feira (27) eles fizeram um almoço compartilhado no local. No movimento havia mais de 500 famílias, porém nem todas as pessoas estão ocupando a Casa do Cidadão.

Segundo um dos líderes do movimento, Vicente Mendes Filho, apenas quem não tem lugar algum para ficar está na unidade da prefeitura. “Eu acredito que havia pessoas que não precisavam e estavam agindo de má fé. A gente consegue identificar. Mas só está aqui quem não tem para onde ir e está na rua”, afirmou.

Uma das ocupantes na Casa do Cidadão, Raffaella Müller, de 19 anos, diz que parentes, amigos e movimentos estudantis estão doando alimentos para ela e as outras pessoas que buscaram abrigo na Casa do Cidadão. “Muitas famílias não tem serviço, tem criança pequena e gente que não tem como colocar as crianças na creche. Outras não tem alimentação. A única opção que a gente teve foi essa”, lamentou.

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