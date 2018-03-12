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Parquímetros: Motoristas terão orientação da Guarda Municipal

Região vai receber uma atenção maior da Guarda Municipal nos primeiros dias após a implantação do sistema. Primeiro dia de funcionamento não registrou problemas

Publicado em 12 de Março de 2018 às 19:53

Publicado em 

12 mar 2018 às 19:53
Parquímetro Cidade Alta Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Nesta segunda-feira (12), foi a vez da Cidade Alta, no Centro de Vitória, ganhar estacionamento rotativo. Os parquímetros foram instalados na região da Catedral Metropolitana, do Fórum e do Palácio Anchieta. Motoristas com quem a reportagem conversou aprovaram a implantação do sistema por conta da dificuldade de se encontrar vagas no local.
Para o advogado Acácio Borgo, o rotativo é vantajoso, já que ele precisa ir ao Fórum com frequência e constantemente tem dificuldade para parar o carro.
Parquímetros; Motoristas terão orientação da Guarda Municipal
“Eu achei ótimo. Agora, tem um lugar para estacionar. Anteriormente não tinha lugar e, quando eu conseguia, tinha que pagar um flanelinha e ficava mais caro ainda”, explicou.
Parquímetro Cidade Alta Crédito: 53445 - Rafael Monteiro de Barros
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, explicou que a prefeitura não registrou problemas no primeiro dia de funcionamento dos parquímetros na Cidade Alta. Para orientar os motoristas, o secretário afirma que haverá uma atenção maior da Guarda Municipal com a região neste primeiro momento após a implantação do sistema.
“Nas próximas semanas, a Guarda vai estar mais lá. A partir daí, nós vamos avaliar se estão acontecendo conflitos, se há necessidade de uma presença mais constante ou se eles podem voltar à rotina de patrulhamento normal”, disse Hoffmann.
Além dos motoristas, os flanelinhas que trabalham na região da Cidade Alta também foram afetados com a implantação do rotativo. Alguns que conversaram com a reportagem da CBN dizem que trabalham no local há décadas e que sustentam suas famílias guardando e lavando carros na região. Eles reclamam de não terem sido orientados pela prefeitura sobre o que fazer após a implantação do rotativo.
O secretário Tyago Hoffmann informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social faz um trabalho de encaminhamento dessas pessoas para qualificação profissional e que todos eles serão assistidos pela prefeitura caso procurem pelos serviços da administração municipal.

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