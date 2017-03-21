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Parques terão placas de aviso para quem não foi vacinado contra febre amarela

Depois de quase dois meses fechados por causa do surto de febre amarela no Espírito Santo, os parques estaduais de Pedra Azul, em Domingos Martins, Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo, e Cachoeira da Fumaça, em Alegre, serão reabertos

Publicado em 21 de Março de 2017 às 18:56

Publicado em 

21 mar 2017 às 18:56
Depois de quase dois meses fechados por causa do surto de febre amarela no Espírito Santo, os parques estaduais de Pedra Azul, em Domingos Martins, Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo, e Cachoeira da Fumaça, em Alegre, serão reabertos a partir da desta sexta-feira (24). Entretanto para proteger os visitantes, placas na entrada de cada parque vão informar que a visita é proibida para quem não se vacinou contra a febre amarela.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, destaca que em nenhum dos parques foi encontrado macaco morto. O fechamento foi uma medida de prevenção. Apesar disso, o secretário revela que placas na entrada dos parques vão orientar os visitantes sobre a importância da imunização. “Só podem fazer a visita na unidade de conservação se estiverem vacinados há mais de 10 dias”, disse à Rádio CBN.
Turismo não será prejudicado, avalia secretário
Os parques foram fechados no dia 27 de janeiro. Segundo Aladim, apesar da exigência de vacinação para visitar alguns locais, o turismo do Estado não deve ser prejudicado. “Quem vier para a região de mata do Espírito Santo tem que se vacinar, mas muitos visitantes de fora do Estado vem para ficar nas cidades e não há risco. Mas se alguém for para as áreas naturais, é importante avisar que ele precisa estar vacinado”, avaliou.
Os parques Paulo César Vinha, em Guarapari, e Itaúnas, em Conceição da Barra, não foram fechados, pois nos locais não há registro de mosquitos transmissores da febre amarela.

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