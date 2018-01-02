Parques são opções de lazer nas férias de janeiro

Férias é sinônimo de diversão. E os parques públicos podem ser boas opções de lazer para quem não vai viajar em janeiro. Em Vitória e Vila Velha há muitos locais com campo de futebol, playground, além do contato direto com a natureza.
Na tarde desta terça-feira (02), o Parque Moscoso, o mais antigo da cidade, estava cheio de pais e crianças se divertindo. A dona de casa Fernanda Márcia Nascimento aproveitou a tarde de férias para levar o filho Mateus, 7 anos, para brincar. “Ele faz de tudo. Corre, brinca, pula, balança, anda de bicicleta”, contou.
Fernanda diz que costuma visitar outros parques com Mateus. Ela conta que os parques são opções para evitar que o filho passe a tarde toda na frente da televisão e do computador. “Tem o Parque da Vale, Moxuara, procuro levar ele agora nas férias em lugares diferentes para não ficar na mesmice”, disse.
A contadora Laís de Souza também levou a filha Thaís, 7 anos, para aproveitar o dia no Parque Moscoso. Ela conta que as duas adoram o passeio. “Minha filha gosta muito do Parque Moscoso e eu também, vinha muito na infância”, lembrou.
Vila Velha
Em Vila Velha também há opções de parques públicos, como o Parque Urbano de Cocal, além de playgrounds na orla. O protético Pedro Magalhães sempre que pode leva a filha Thayla, 3 anos, para brincar nos parques da Grande Vitória. Nesta terça, o local escolhido foi o parquinho da Praia da Costa, Vila Velha. “Aqui é ótimo, os brinquedos estão organizados, tem o cercado para proteger a areia. Ela gosta muito”, disse.
O presidente do Conselho Regional de Psicologia, Diemerson Saquetto, destaca que as férias precisam ser aproveitadas pelas crianças para brincar. Ele diz que hoje em dia muitos pais optam por deixar os filhos em casa, com equipamentos eletrônicos, mas isso não é bom para as crianças.
“Essa geração de muito videogame, computador, tablet, que fica presa a isso, deixa de exercitar certas habilidades psicossociais, afetivas e comunicacionais. E o parque e o contato com a família vão permitir isso”, explicou.
Os parques da capital ficam abertos diariamente, com exceção da segunda-feira, quando eles fecham para manutenção.
Escolha seu destino
Vitória
Onde fica: os visitantes chegam ao Parque Municipal Gruta da Onça pela rua Barão de Monjardim, que fica próxima à Casa do Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória
Horário de funcionamento: diariamente, das 8 às 17 horas.
Parque Estadual da Fonte Grande
Onde fica: Avenida Serafim Derenzi, Grande Vitória
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8 às 17 horas.
Centro de Visitação Tamar Vitória
Onde fica: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Enseada do Suá
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h30 às 17 horas.
Parque Barreiros
Onde fica: Acesso pela Rodovia Serafim Derenzi ou pela Rua Mestre ngelo, em São Cristóvão
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8 às 22 horas.
Horto de Maruípe
Onde fica: Avenida Maruípe, Maruípe
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5 às 22 horas.
Parque Moscoso
Onde fica: Avenida República, Centro
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5 às 22 horas.
Pedra da Cebola
Onde fica: Entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5 às 22 horas.
Parque Municipal da Fazendinha
Onde fica: Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, em Jardim Camburi
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 7 às 18 horas.
Parque Botânico Vale
Onde fica: Avenida dos Expedicionários - Jardim Camburi, Vitória - ES
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8 às 17 horas.
Vila Velha
Parque Urbano de Cocal
Onde fica: Rua dos Artistas, Cocal
Horário de funcionamento: de segunda a quinta-Feira, das 6:00 às 22:00 horas e de sexta a domingo, das 6:00 às 23:00 horas
Serra
Parque da Cidade
Onde fica: Avenida Norte Sul, Parque Residencial Laranjeiras
Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 6 às 21 horas.