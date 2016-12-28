Parques municipais são opção de lazer para férias de janeiro, em Vitória

Os parques são boas opções de lazer para quem não vai viajar nas férias de janeiro. E em Vitória, moradores e turistas têm 28 parques municipais à disposição. Os mais visitados são Parque Natural da Fonte Grande, Pedra de Cebola e Parque Moscoso. Os locais ficam abertos diariamente, com exceção da segunda-feira, quando eles fecham para manutenção.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Sérgio Bello Barbosa, depois da praias, os parques são locais bastantes procurados por moradores e turistas que visitam a Capital. Segundo ele, o mais visitado nos últimos meses foi o Parque da Fonte Grande, localizado no bairro Grande Vitória.

Do mirante próximo às torres de TV, o visitante tem uma bela visão das cidades de Vitória, Vila Velha, e Cariacica. O local, segundo o secretário, é um ótimo lugar para levar as crianças. “Para crianças, são seis trilhas curtas que dá para ir tranquilamente até chegar em algum mirante e fazer uma boa contemplação da cidade do alto. É muito bonito”, afirmou.

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Visita pela 1ª vez

Morador de Cariacica, o autônomo Jean Fábio e a esposa Michele Nascimento conheceram o Parque da Fonte Grande pela primeira vez nesta semana. Jean ficou encantado e diz que vai voltar mais vezes. “O passeio já começa na entrada, com a estrada de paralelepípedo, tranquila, já vamos vendo as matas, os mirantes. Aqui no alto temos a visão de Vitória e Vila Velha. É fenomenal”, contou.

Para surpreender a esposa, Jean a chamou para passear, mas vendou os olhos dela e não contou qual seria o destino. O local só foi revelado quando eles já estavam dentro do parque. Para Michele, foi uma surpresa inesquecível. Ela conta que ficou admirada com o mirante. "Muito bonito, fresco e a vista é impressionante”, disse.

Playground, piquenique e bichinhos

O parque mais antigo de Vitória, o Parque Moscoso, também é bastante procurado durante as férias. O local oferece playground, mesas para jogos e campo de futebol de areia. O Parque Pedra da Cebola também atrai muitas pessoas que querem fazer piqueniques, caminhadas ou exercícios físicos.

Para quem gosta de contato com animais o destino certo é o Parque Fazendinha, que fica na Rodovia Norte-Sul. Além de animais, o local tem um grande lago e árvores frutíferas.

Escolha seu destino

Parque Municipal Gruta da Onça

Onde fica: os visitantes chegam ao Parque Municipal Gruta da Onça pela rua Barão de Monjardim, que fica próxima à Casa do Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória

Horário de funcionamento: diariamente, das 8 às 17 horas.

Parque Estadual da Fonte Grande

Onde fica: Avenida Serafim Derenzi, Grande Vitória

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8 às 17 horas.

Centro de Visitação Tamar Vitória

Onde fica: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Enseada do Suá

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h30 às 17 horas.

Parque Barreiros

Onde fica: Acesso pela Rodovia Serafim Derenzi ou pela Rua Mestre ngelo, em São Cristóvão

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8 às 22 horas.

Horto de Maruípe

Onde fica: Avenida Maruípe, Maruípe

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5 às 22 horas.

Parque Moscoso

Onde fica: Avenida República, Centro

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5 às 22 horas.

Pedra da Cebola

Onde fica: Entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5 às 22 horas.

Parque Municipal da Fazendinha

Onde fica: Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, em Jardim Camburi

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 7 às 18 horas.

Parque Botânico Vale

Onde fica: Avenida dos Expedicionários - Jardim Camburi, Vitória - ES