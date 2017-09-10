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Parque de Vitória será reformado e vai ganhar criadouro de abelhas

Obras no Parque Natural Municipal Vale do Mulembá vão custar mais de R$ 1,8 milhão

Publicado em 10 de Setembro de 2017 às 13:27

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 set 2017 às 13:27
O Parque Natural Municipal Vale do Mulembá, em Vitória, vai ser reformado. Além de melhorias em sua infraestrutura, o parque, berço de extração do barro da panela de barro, vai ganhar um núcleo de apoio às paneleiras e o primeiro criadouro de abelhas sem ferrão na Capital. A ordem de serviço foi assinada no início de setembro e as obras vão custar mais de R$ 1,8 milhão. Os recursos são provenientes da compensação ambiental firmada entre a ArcelorMittal e a Prefeitura de Vitória.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Luiz Emanuel Zouain, conta que a implantação do meliponário, como é chamado o local de criação de abelhas sem ferrão, vai gerar emprego e renda porque também está prevista uma capacitação para moradores trabalharem no local.
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"São culturas de abelha sem ferrão. Já estamos lá com experimentos da Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo que vai nos ajudar a, em breve, capacitar quem mora na redondeza e que tenha interesse na área, a trabalhar na produção desse mel, um mel extraordinário", reforça.
A fundação do meliponário será feita através de um convênio, assinado entre a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, e a Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo (AME-ES).
Entre as outras melhorias de infraestrutura do parque, estão previstos um cercamento frontal, pórticos de entrada, vias de acesso interno, estacionamento, centro de informações ao visitante e um centro educativo e cultural. A obra começa nos próximos dias, com previsão de oito meses para ser concluída. O local, que encanta a todos com a vegetação de Mata Atlântica de encosta e topos de morros, continuará aberto durante a reforma.
O Parque Natural Municipal Vale do Mulembá tem uma área de mais de 142 hectares e apresenta faixas de terras nos bairros Joana D'arc, Conquista, Redenção, São José, Tabuazeiro e São Cristóvão.

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