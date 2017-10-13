Parque da Cidade, na Serra, inaugura Jardim Sensorial

O Parque da Cidade, na Serra, inaugurou na última quarta-feira (11) o Jardim Sensorial, um espaço onde pessoas com deficiência visual ou com uma venda nos olhos podem sentir as plantas sem necessariamente estar enxergando. A novidade conta com 58 espécies, no total.

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A experiência é feita sem calçados e com os olhos vendados, para quem enxerga normalmente. No chão há nove pisos diferentes, com cascas de madeira, brita, tábua, areia e outros materiais e a passagem é toda feita em labirinto. Tudo para criar uma sensação diferente para quem passa pelo local.

Todos os sentidos são testados no local, segundo o biólogo e coordenador do Parque da Cidade, Nagibi Neto. Ele explica que no cotidiano as pessoas não percebem as diferentes formas de sentir as coisas e por isso a ideia do Jardim Sensorial, além da inclusão. “As pessoas tem vontade de tirar em um momento porque não tem costume de ficar vendada tanto tempo. Mas aí começa a sentir as plantas, conseguindo lembrar sem necessidade dos olhos”, explica.

Para Nagibi o espaço oferece acessibilidade para quem não tem como enxergar, por exemplo, a se sentir incluída dentro de um jardim. Todas as plantas contam também com identificação em braile. “Quando a gente diz que é para pessoas que tem necessidade especial, é porque aqui a pessoa que tem se sente incluída. Isso é mais que importante, é uma necessidade. Acho que todos municípios deveriam ter um Jardim Sensorial”, acrescenta.