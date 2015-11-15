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POUCAS PUNIÇÕES

Parentes lembram vítimas do trânsito e também a impunidade durante encontro em Vitória 

Em lembrança ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito organizou o "Movimento pela Saudade"

Publicado em 15 de Novembro de 2015 às 16:45

Publicado em 

15 nov 2015 às 16:45
Diariamente, vidas são completamente transformadas após um telefonema ou a visita de alguém inesperado. Com essas pessoas, pode vir uma notícia devastadora: a perda de um familiar ou um amigo em acidente de trânsito. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran­ES), houve 628 mortes nas estradas do Espírito Santo em 2014. É para recordar todas essas pessoas que, anualmente, no terceiro domingo de novembro, é celebrado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito.
Histórias como a do empresário Daniel Simões, de 44 anos, não são difíceis de se encontrar. Em agosto deste ano, ele perdeu o irmão, Danilo Simões, vítima de um atropelamento. Danilo era ciclista e fazia um treino às margens de uma rodovia na Serra quando foi atingido por uma caminhonete que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e o atropelou no acostamento.De acordo com o empresário, testemunhas contaram que o homem que atropelou Danilo estava alcoolizado e fugiu do local do acidente. Daniel considera que é preciso mais educação sobre trânsito e mudanças na legislação.
“Havendo mudanças, nós vamos evitar que novos acidentes passem impunes. Hoje, o que acontece é que uma pessoa pega um carro, faz uma barbaridade, comete um crime e não há punição. Quando há punição, ela é muito branda”, disse o empresáiro à Rádio CBN Vitória.
Movimento pela Saudade
Em lembrança ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito organizou o “Movimento pela Saudade”. Ação aconteceu neste domingo (15), na praia de Camburi, em Vitória. Segundo a diretora técnica do Detran, Edna de Almeida, a iniciativa tem como objetivo refletir sobre as vidas que se perderam em acidentes de trânsito.
Para auxiliar essa pessoas que sofrem com a perda de alguém querido ou aqueles que ficaram com sequelas de um acidente, o Detran­ES oferece atendimento psicológico por meio do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidentes de Trânsito e seus Familiares (Narptran). O atendimento é gratuito e qualquer pessoa pode buscar a assistência. Os interessados devem ligar para o telefone 3227-4589 e agendar o atendimento.

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