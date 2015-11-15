Parentes lembram vítimas do trânsito e também a impunidade durante encontro em Vitória 

Diariamente, vidas são completamente transformadas após um telefonema ou a visita de alguém inesperado. Com essas pessoas, pode vir uma notícia devastadora: a perda de um familiar ou um amigo em acidente de trânsito. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (DetranES), houve 628 mortes nas estradas do Espírito Santo em 2014. É para recordar todas essas pessoas que, anualmente, no terceiro domingo de novembro, é celebrado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito.
Histórias como a do empresário Daniel Simões, de 44 anos, não são difíceis de se encontrar. Em agosto deste ano, ele perdeu o irmão, Danilo Simões, vítima de um atropelamento. Danilo era ciclista e fazia um treino às margens de uma rodovia na Serra quando foi atingido por uma caminhonete que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e o atropelou no acostamento.De acordo com o empresário, testemunhas contaram que o homem que atropelou Danilo estava alcoolizado e fugiu do local do acidente. Daniel considera que é preciso mais educação sobre trânsito e mudanças na legislação.
“Havendo mudanças, nós vamos evitar que novos acidentes passem impunes. Hoje, o que acontece é que uma pessoa pega um carro, faz uma barbaridade, comete um crime e não há punição. Quando há punição, ela é muito branda”, disse o empresáiro à Rádio CBN Vitória.
Movimento pela Saudade
Em lembrança ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito organizou o “Movimento pela Saudade”. Ação aconteceu neste domingo (15), na praia de Camburi, em Vitória. Segundo a diretora técnica do Detran, Edna de Almeida, a iniciativa tem como objetivo refletir sobre as vidas que se perderam em acidentes de trânsito.
Para auxiliar essa pessoas que sofrem com a perda de alguém querido ou aqueles que ficaram com sequelas de um acidente, o DetranES oferece atendimento psicológico por meio do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidentes de Trânsito e seus Familiares (Narptran). O atendimento é gratuito e qualquer pessoa pode buscar a assistência. Os interessados devem ligar para o telefone 3227-4589 e agendar o atendimento.