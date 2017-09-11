Parentes de mortos em tragédia já começam a chegar no DML de Vitória

Fernanda Endlich, de 28 anos, irmã do professor de matemática Aloísio Endlich, uma das 11 vítimas mortas na tragédia da BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Your browser does not support the audio element. FLASH 1 - KAIQUE DIAS - 11-09-17

Fernanda Endlich, de 28 anos, irmã do professor de matemática Aloísio Endlich, que tinha 27 anos, já está esperando a chegada do corpo do irmão. Ele era um dos integrantes do grupo de dança transportado pelo micro-ônibus. Segundo ela, a informação de uma amiga dela, e confirmada por uma funcionária do DML na Capital, os corpos estão saindo do Sul na manhã desta segunda-feira (10). Fernanda diz que Aloísio era um rapaz sorridente e muito alegre. Ele viajava muito porque dava aula em outros municípios, como Cachoeiro de Itapemirim.

Aloísio queria fazer mestrado no próximo ano para lecionar em faculdades. "É muito triste que isso aconteça novamente, um cara tão jovem e que tinha o sorriso grande como marca. Precisamos que algo seja feito para que isso não aconteça novamente. Estamos todos arrasados", diz a irmã da vítima. A Fernanda e o marido dela chegaram no DML por volta de 6 horas.

Com informações de Kaique Dias

Vítimas mortas

- Fabiana de Carvalho Littig Merscher estava acompanhada do filho Luis Fabiano e do marido Anderson Merscher, que passou por cirurgia e foi encaminhado para o CTI. Ela era conselheira da EMEF Soído, de onde o filho era aluno. A escola não vai funcionar nesta segunda-feira(11)

- O fisioterapeuta Gabriel Degen Couto era natural de Domingos Martins, mas morava em Vitória. Ele e a também fisioterapeuta Marília Rodrigues Alves ficaram noivos no último dia 4 de setembro.

- José Ronaldo Martins era auxiliar de laboratório e casado com Bruna Neitzel, que foi atendida e liberada

- Karini Santana Wetter

- Nandeiara Kliper Martins

- Aloisio Endlich era professor de matemática em uma escola particular

- Suzana Maria Herbst era auxiliar de creche da Prefeitura de Domingos Martins

- Pedro Lucas Saar Dias era modelo fotográfico. Natural de Afonso Cláudio, morava em Domingos Martins