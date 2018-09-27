O aplicativo do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) feito para receber denúncias de campanhas eleitorais contabilizou mais de 114 reclamações contra as campanhas realizadas no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

Criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e utilizado no Estado desde 2012, o aplicativo Pardal, que serve para denunciar irregularidades em campanhas políticas, é usado por todo o Brasil pela primeira vez nas eleições de 2018. No primeiro mês de funcionamento em território nacional, o sistema está instalado em mais de 30 mil smartphones e recebeu mais de 10 mil denúncias. A maioria dos registros, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é de propaganda política nas ruas, com 6.839 notificações. Também já foram contabilizadas 238 denúncias de compra de votos em todo o país.

Your browser does not support the audio element. Pardal - aplicativo capixaba é utilizado em todo país nesta eleição

Em relação ao Espírito Santo, no mês de agosto, o TRE-ES divulgou que o Pardal recebeu 114 denúncias. Desse total, cinco eram denúncias de compra de votos e estavam sob investigação do Ministério Público Eleitoral. O TRE-ES também informou que mais de 700 denúncias já foram contabilizadas neste mês de setembro. O detalhamento das denúncias será divulgado na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro.

Danilo Marchiori, secretário de Tecnologia de Informação do TRE-ES, apontou a relevância da ferramenta criada no estado. "A gente fica muito satisfeito de ver uma solução que foi pensada aqui no Espírito Santo ter sido reconhecida pelo Superior Tribunal Eleitoral e nesse ano ser de utilização nacional. Nós ficamos muito felizes com a contribuição que o Espírito Santo deu para a eleição em todo o Brasil", opinou Danilo Marchiori.

DENÚNCIAS

Marchiori também explicou como é feita a investigação depois que a denúncia é recebida. "Quando a denúncia é enviada, chega uma via para o juiz eleitoral e uma outra para o promotor eleitoral. Cada um atua em paralelo imediatamente nessa denúncia. O juiz, por exemplo, pode exercer o poder de polícia, mandando tirar a propaganda, quando for o caso. O promotor pode disparar o processo de investigação, que pode resultar em um inquérito contra o candidato", explicou o secretário.

A apuração das denúncias recebidas no Espírito Santo também é feita pelo Núcleo de Combate aos Crimes e Corrupção Eleitoral (Nucoe). Esse núcleo é composto por juízes eleitorais auxiliares, procuradores regionais eleitorais auxiliares, policiais federais, militares e civis.