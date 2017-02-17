Paraquedistas, patrulha marítima e aeronaves reforçam segurança durante desfiles de escolas de samba

O Carnaval de Vitória está com a segurança reforçada durantes os desfiles das escolas de samba. Além do patrulhamento realizado por homens da Polícia Militar e Guarda Municipal de Vitória, paraquedistas das Forças Armadas e uma patrulha marítima vão auxiliar na segurança do entorno do Sambão do Povo.

De acordo com o general de Brigada e coordenador da força-tarefa de segurança no Estado, Adilson Carlos Katibe, a organização do evento é de responsabilidade do município. Entretanto, as Forças Armadas e Nacional vão reforçar o patrulhamento na região da Rodoviária de Vitória e no Sambão do Povo durante o evento neste fim de semana.

“A tropa presente no local é composta por paraquedistas de elite do exército, que já participou, inclusive, ativamente da segurança nos jogos olímpicos. Entendemos que esse dispositivo montado no Sambão do Povo vamos garantir à segurança que o cidadão capixaba precisa para um momento desse”, informou, em entrevista à CBN.

Apesar do reforço nas áreas próximas ao Sambão do Povo, general Katibe afirma que nenhuma outra área da Grande Vitória terá deficiência de patrulhamento. “Estamos atento ao que vai acontecer no sambódromo, mas não estamos deixando de proporcionar a segurança em todas as áreas. Esse é o objetivo principal da nossa presença aqui”, afirmou.

Ouça a entrevista completa do general Adilson Carlos Katibe

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Adilson Carlos Katibe - 17-02-17