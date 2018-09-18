Paralisação em portos gera prejuízo de até R$ 4 milhões, diz Codesa

A paralisação de 48h anunciada pelos portuários da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que começou nesta terça-feira (18), pode gerar um prejuízo de até R$ 4 milhões. A estimativa é da própria Companhia.

Faixas de protesto de portuários no Porto de Vitória Crédito: Caique Verli

Os grevistas fecharam os cais de Capuaba e Paul, Vila Velha, e o Comercial de Vitória - todos que são administrados diretamente pela Codesa. A principal movimentação nessas três unidades é de cargas offshore, de fertilizantes, veículos, ferro gusa, trigo e granito, entre outros. Os manifestantes estão mobilizados nas entradas desses pontos desde 6h da manhã desta terça, com faixas e cartazes.

Your browser does not support the audio element. Paralisação em portos gera prejuízo de até 4 milhões de reais, diz Codesa

NAVIOS

Cinco navios estão atracados nos chamados berços da Codesa e um está aguardando na barra de fundeio, já que toda a parte operacional da companhia está paralisada. O site da companhia ainda indica que outras cinco embarcações eram esperadas para esta quarta-feira (19), o segundo dia de paralisação.

Três categorias cruzaram os braços: guardas portuários, funcionários administrativos da Codesa e aquaviários.

O presidente do Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo, José Maria Castro, diz que os profissionais tentam desde 2017 uma recomposição salarial de 6%.

"A Codesa não quer sequer nos conceder a recomposição salarial. A gente tem percebido que no âmbito federal, a Justiça conseguiu um reajuste de 16%. Só os administrados direto da União que estão nesse impasse. Nós não estamos falando de aumento, estamos falando de recomposição", argumentou.