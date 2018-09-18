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Portuários: 48h parados

Paralisação em portos gera prejuízo de até R$ 4 milhões, diz Codesa

Os portuários fecharam os cais de Capuaba e Paul, Vila Velha, e o Comercial, em Vitória - todos que são administrados diretamente pela Codesa

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 11:45

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 set 2018 às 11:45
A paralisação de 48h anunciada pelos portuários da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que começou nesta terça-feira (18), pode gerar um prejuízo de até R$ 4 milhões. A estimativa é da própria Companhia.
Faixas de protesto de portuários no Porto de Vitória Crédito: Caique Verli
Os grevistas fecharam os cais de Capuaba e Paul, Vila Velha, e o Comercial de Vitória - todos que são administrados diretamente pela Codesa. A principal movimentação nessas três unidades é de cargas offshore, de fertilizantes, veículos, ferro gusa, trigo e granito, entre outros. Os manifestantes estão mobilizados nas entradas desses pontos desde 6h da manhã desta terça, com faixas e cartazes.
Paralisação em portos gera prejuízo de até 4 milhões de reais, diz Codesa
NAVIOS
Cinco navios estão atracados nos chamados berços da Codesa e um está aguardando na barra de fundeio, já que toda a parte operacional da companhia está paralisada. O site da companhia ainda indica que outras cinco embarcações eram esperadas para esta quarta-feira (19), o segundo dia de paralisação.
Três categorias cruzaram os braços: guardas portuários, funcionários administrativos da Codesa e aquaviários.
O presidente do Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo, José Maria Castro, diz que os profissionais tentam desde 2017 uma recomposição salarial de 6%.
"A Codesa não quer sequer nos conceder a recomposição salarial. A gente tem percebido que no âmbito federal, a Justiça conseguiu um reajuste de 16%. Só os administrados direto da União que estão nesse impasse. Nós não estamos falando de aumento, estamos falando de recomposição", argumentou.
A Codesa foi procurada pela reportagem e respondeu por meio de nota que "vem negociando com a categoria". Foi apresentada uma contraproposta aos sindicatos, oferecendo um reajuste de 2% ao salário-base vigente em maio de 2017 (retroativo a 31/12/2017) e reajuste de 1% a ser aplicado ao salário-base de maio de 2018 (retroativo a 01/06/2018). Os grevistas, no entanto, afirmam que a oferta da Codesa é menor do que o esperado. A decisão de paralisar as atividades foi tomada em assembleia  no dia 31 de agosto.

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