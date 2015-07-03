Paralisação de transportadoras prejudica distribuição em postos de combustíveis

Alguns postos de combustíveis da bandeira BR estão sem gasolina no Estado devido a uma paralisação realizada por transportadoras. Desde a noite da última quarta-feira (1º), os caminhões-tanque não têm entrado na base de abastecimento da Petrobras, na Serra, para buscarem o produto. Mais de 200 caminhões estão parados no pátio em frente à portaria de Carapina da Vale, onde fica a base da estatal.

O protesto é organizado pela Associação das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo (Asstanques), que reivindica, entre outros pontos, melhores condições de segurança na base.

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Com os caminhões impedidos de realizarem o transporte, alguns postos já sentem o reflexo de ficar sem o abastecimento. Segundo os manifestantes, alguns postos dos municípios de Ibiraçu e Alegre estão sem gasolina. Na Grande Vitória, um posto de Carapina, na Serra, já ficou sem gasolina, nesta sexta-feira (3).

O empresário Warley Teixeira foi ao posto abastecer com o carro na reserva e não encontrou gasolina. “Fiquei surpreso. Vim de Vila Velha para a Serra prestar um serviço, a gasolina chegou na reserva e vim para o posto. Estranho não ter gasolina e isso prejudica o motorista, se acabar no meio do caminho eu me complico todo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Revolta

O gerente deste posto, Amauri Gomes, reclama do prejuízo com a escassez de gasolina. “Posto de gasolina vai vender o que? Gasolina. O motorista chega e vai embora. E as nossas contas para pagar, como fica?”, reclamou.

Segundo transportadores de combustíveis, alguns postos já sinalizaram que estão nos últimos litros de seus estoques e que a gasolina pode acabar em diversos estabelecimentos neste fim de semana. O presidente da Asstanques, Ailton Gomes, reivindica que empresas capixabas sejam as responsáveis pelo transporte dos combustíveis.

“As transportadoras do nosso Estado estão perdendo trabalho, porque a gente aqui só recebe o produto e distribui. Os demais estados têm as refinarias que produzem e o frete fica mais barato”, declarou à CBN.

No entanto, alguns proprietários de transportadoras não concordam com o protesto e reclamam que não podem ficar sem trabalhar, como explica o dono de uma transportadora, Rogério Oliveira. “Estamos há mais de 36 horas sem trabalhar. A greve é válida se não prejudicar quem trabalha”, afirmou.

Petrobras