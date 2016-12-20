Nesta terça-feira (20), vários bairros de Guarapari tiveram o fornecimento de água comprometido. A paralisação emergencial aconteceu por razões operacionais na comporta da Estação de Tratamento de Água (ETA), de acordo com a Cesan. A previsão da companhia é que o abastecimento seja totalmente normalizado até esta quarta-feira (20).
Segundo comunicado publicado no site da Cesan, as casas que não têm água reservada poderiam ser afetadas. A expectativa era que o abastecimento fosse normalizado até a noite desta terça-feira (20). No entanto, por meio de nota, a companhia ratificou que fornecimento seria retomado de forma gradativa, em até 24 horas após a conclusão dos serviços na Estação de Tratamento de Água.
Paralisação de fornecimento de água afeta bairros de Guarapari
A Cesan também recomenda que a população evite o desperdício de água e use o recurso de forma racional. A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) foi procurada para falar sobre a situação dos rios que abastecem Guarapari. No entanto, a assessoria da instituição comunicou que não possui informações sobre as vazões desses corpos hídricos.
Serviço
Confira a lista dos bairros afetados:
Adalberto S. Nader, Aeroporto, Aldeia da Praia, Balneário Jacunem, Bela Vista, Camurugi, Centro, Coroado, Europa, Ilhas Verdes, Ipiranga, Itapebussu, Jabaraí, Jardim Boa Vista, Jardim Santa Rosa, Kubistchek, Lagoa Funda, Lameirão, Loteamento Kinkas Duarte, Marinha, Maxinda, Morada da praia, Morro do Raspado, Muquiçaba, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Olaria, Parque Areia Preta, Perocão, Por do Sol, Portal, Praia do Morro, Praia do Riacho, Santa Margarida, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Rosa, São Gabriel, São João, São José, São Judas Tadeu, Sol Nascente, Tartaruga, Vargem Nova, Várzea Nova, Belo Horizonte, Condados de Meaípe, Enseada Azul, Enseada Verde, Meaípe, Nova Guarapari, Porto Grande, Elza Nader, Parque Santa Mônica, Pontal Santa Mônica, Santa Mônica, Setiba, Una.