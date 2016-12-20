Paralisação de fornecimento de água afeta bairros de Guarapari

Nesta terça-feira (20), vários bairros de Guarapari tiveram o fornecimento de água comprometido. A paralisação emergencial aconteceu por razões operacionais na comporta da Estação de Tratamento de Água (ETA), de acordo com a Cesan. A previsão da companhia é que o abastecimento seja totalmente normalizado até esta quarta-feira (20).

Segundo comunicado publicado no site da Cesan, as casas que não têm água reservada poderiam ser afetadas. A expectativa era que o abastecimento fosse normalizado até a noite desta terça-feira (20). No entanto, por meio de nota, a companhia ratificou que fornecimento seria retomado de forma gradativa, em até 24 horas após a conclusão dos serviços na Estação de Tratamento de Água.

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A Cesan também recomenda que a população evite o desperdício de água e use o recurso de forma racional. A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) foi procurada para falar sobre a situação dos rios que abastecem Guarapari. No entanto, a assessoria da instituição comunicou que não possui informações sobre as vazões desses corpos hídricos.

Serviço

Confira a lista dos bairros afetados: