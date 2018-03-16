CNH Crédito: Reprodução/Pixabay

O Conselho Nacional de Trânsito (Conatran) publicou resolução com mudanças no processo para quem for renovar o Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir de junho, para renovar a habilitação, motoristas vão precisar passar por um curso, com duração de 10 horas/aula, e uma prova. Os exames médicos, já exigidos anteriormente, continuam sendo obrigatórios. A medida passa a valer a partir do dia 6 de junho deste ano.

Your browser does not support the audio element. Para renovar CNH, motorista terá que fazer curso teórico e prova

No Espírito Santo, o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Romeu Scheibe Neto, garantiu que o órgão não vai criar novas taxas. Mesmo com essa afirmação, ele diz que haverá custos adicionais já que os cursos serão oferecidos pelos Centros de Formação de Condutores.

Para renovar a habilitação, os motoristas vão ter que participar de um curso teórico, que será feito de forma presencial ou online, com duração de 10 horas, e uma prova. Segundo Romeu Scheibe Neto, ainda não se sabe qual valor que será cobrado pelas autoescolas.

“A rede credenciada vai aplicar cobranças, vai haver custos, não tem jeito. Eu não sei dizer que custos são esses porque isso é ainda muito prematuro. Ainda há muita coisa para a gente estudar e ver como isso vai ser implementado. Agora, o Detran não pretende adicionar nenhum tipo de taxa nesse processo.”

O consultor do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo, Luciano Caetano Bonjardim, também afirma que ainda é cedo para falar sobre valores. “A questão ainda é muito recente. Para se ter ideia, os anexos dessa resolução só foram publicados nesta semana.”

Laureni Amorim aprova a obrigatoriedade do curso para renovação da habilitação Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Os condutores divergem a respeito da obrigatoriedade de passar por um curso e de fazer uma prova para renovar a habilitação. Para o motorista Laureni Amorim, é importante que haja mais rigor. “Eu acho que tem que complicar mais mesmo para habilitar a pessoa para ir ao trânsito porque a imprudência é muito grande.“

Já o motorista Alison Alves avalia que não deveria haver a obrigatoriedade do curso e da prova para a renovação da habilitação. “Eu creio que não é preciso porque se a pessoa está apta a dirigir qual é a necessidade desse novo curso a não ser arrecadar mais dinheiro?”