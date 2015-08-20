Para renegociar dívidas, capixabas passam a noite em fila no Procon

Treze horas de espera na fila. Esse foi o tempo que a aposentada Maria Augusta da Silva, de 72 anos, esperou para conseguir uma senha de atendimento no Mutirão de Renegociação de Dívidas do Procon, em Vitória. As senhas começaram a ser distribuídas às 8h desta quinta-feira (20), mas ela chegou às 19h de quarta. Assim como a aposentada, primeira da fila, outras centenas de pessoas passaram a noite em frente ao prédio do órgão ou chegaram durante a madrugada.

A enorme procura reflete o grande número de endividados na Grande Vitória. No primeiro semestre, 1.543 renegociações foram feitas no Procon. Só nos três primeiros dias do mutirão, foram feitos 1.019 atendimentos. Primeira a chegar, Dona Maria Augusta explica o que a motivou a ficar tanto tempo na espera.

Your browser does not support the audio element. Flash - Leandro Nossa - Dívidas Procon - 20-08-15

“Minha irmã não podia chegar tão cedo, fiquei para ela e depois ela chegou. Deu para passar a noite tranquila, fez um pouco de frio, mas a gente fez amizade na fila, conversamos”, disse.

Boa parte das pessoas na fila estão desempregadas. Dados do IBGE, divulgados nesta quinta-feira, mostram que o desemprego no último mês de julho bateu recorde do mês nos últimos seis anos, atingindo 7,5%. O motorista Fagner Silvestre perdeu o emprego há três meses. Como tinha um empréstimo de R$ 20 mil para quitar, acumulou prestações e hoje a dívida chegou aos R$ 140 mil.

“Perdi emprego, foi aquela reviravolta, juro em cima de juro e me quebrou. Fiz o empréstimo e já tinha sido mandado embora, aí já era. Tinha orçamento para pagar o empréstimo, agora não mais”, disse.

O fiscal de loja Elson Mourão também passou a noite da fila. Depois da longa espera, saiu satisfeito com o resultado de sua negociação. “Minha dívida estava em R$ 27 mil e caiu para R$ 10 mil. Lá no banco foi difícil negociar e aqui eu consegui ir bem”, contou.

A fila por toda a manhã deu a volta no quarteirão do órgão de defesa do consumidor, na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. O mutirão começou na última segunda-feira (17) e vai até esta sexta (21), com atendimentos de 9h às 17h. No local, 13 instituições, entre bancos, financeiras e prestadoras de serviços públicos realizam as negociações diretamente com os devedores.

Uma senha específica para cada instituição é distribuída às 8h da manhã. Como muitas pessoas chegam antes do horário para garantir um bom lugar na fila foi solicitado o auxílio da Polícia Militar para conter possíveis tumultos. O Procon-ES divulgou que um novo mutirão deve ser realizado ainda neste ano.