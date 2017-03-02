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Para reduzir filas, prefeitos vão aumentar a quantidade diária de vacinas contra a febre amarela

Uma das solicitações do ministro da saúde, Ricardo Barros, aos prefeitos é justamente a disponibilidade de mais postos de vacinação

Publicado em 02 de Março de 2017 às 14:52

Publicado em 

02 mar 2017 às 14:52
Devido às longas filas e confusões que têm sido registradas nos últimos dias na Grande Vitória devido à procura da população pela vacina contra a febre amarela, os prefeitos das maiores cidades que compõem a Região Metropolitana disseram que vão ampliar as doses disponíveis diariamente e os postos de vacinação.
Em Vitória longas filas estão sendo registradas. O prefeito Luciano Rezende, destacou que todos os postos farão a vacinação para minimizar os impactos provocados pela busca constante. “Ao longo da semana teremos 28 postos de vacinação e as pessoas podem fazer o agendamento online ou por demanda espontânea. Vamos deslocar médicos para esses locais para emissão de laudos e orientações”, afirmou. 
Para reduzir filas, prefeitos vão aumentar quantidade diária de vacinas contra febre amarela
O prefeito Max Filho, destacou que em Vila Velha as 17 unidades de saúde do município vão fazer a vacinação. “Em Coqueiral de Itaparica tivemos problemas nesta quinta-feira (02) com superlotação e filas quilométricas, por isso a partir de amanhã vamos deslocar as salas de vacinação para o ginásio do Tartarugão”, destacou. 
Na Serra, o prefeito Audifax Barcelos, garantiu que não faltarão doses do medicamento e assegurou que o atendimento será ampliado até o fim de semana. “Tivemos problema com falta de segurança durante 20 dias que comprometeu nosso planejamento. Nosso objetivo é que nos próximos dez dias pelo menos 80% da população esteja vacinada”, destacou.
Em Cariacica, onde as senhas estão limitadas, o prefeito Juninho, ressaltou que mais unidades de saúde já estão fazendo vacinação, mas que falta mão de obra. “As doses serão para toda a população, mas não dá para vacinar todo mundo em um dia. Muita gente fica reclamando por que só liberou 50 senhas? Por que só liberou 70 senhas? Nós estamos liberando o que nosso material humano tem condições de aplicar”, afirmou. 
Mais postos
Uma das solicitações do ministro da saúde, Ricardo Barros, aos prefeitos é justamente a disponibilidade de mais postos de vacinação, para que os pacientes não tivessem que aguardar por muito tempo para receberem a imunização.

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