Para equilibrar contas, prefeituras vão cortar mais comissionados

Com o objetivo de equilibrar as contas para a próxima administração, as prefeituras da Grande Vitória pretendem cortar, até o momento, mais de 350 cargos comissionados entre o final do ano e o início da próxima administração. Dados preliminares indicam que a economia deve ultrapassar a cifra de R$ 4 milhões. Os cortes fazem parte de uma série de medidas que também incluem outras como mudança nos horários das administrações para a partir das 12 horas.

A prefeitura de Viana é a que fará os maiores cortes. O prefeito reeleito Gilson Daniel (PV) confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que 200 servidores comissionados serão exonerados no início de 2017. Além disso, a prefeitura pretende reduzir de 19 para 13 o número de secretarias. As medidas economizarão até R$ 1,5 milhão aos cofres públicos municipais.

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Na Serra, o também reeleito Audifax Barcelos (Rede) fará uma série de mudanças, que incluem a exoneração de 150 cargos comissionados até o início do próximo ano. A economia será de R$ 2,4 milhões por ano. A prefeitura tomou outras medidas para reduzir os gastos públicos, como a devolução de 45 veículos que eram utilizados pela prefeitura, gerando uma economia de mais de R$ 80 mil por mês, com locação e gasolina.

O secretário de administração da Serra, Cláudio Mello, diz que os limites de gastos com pessoal estão abaixo da Lei de Responsabilidade Fiscal, em cerca de 53%, mas o número deverá abaixar mais ainda para ter segurança nas contas. “Dentro desse planejamento nós pretendemos terminar o mandato atual com a despesa de pessoal abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, explica.

Sem previsão

Em Cariacica, a prefeitura também pretende cortar cargos comissionados, mas até o fechamento desta reportagem não foi detalhada a quantidade exata. No início de 2014, 84 cargos já haviam sido cortados no município.

Em Vitória, a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) informou, em nota, que há uma equipe para avaliar a situação do município e, por isso, ainda não é possível divulgar a quantidade de cargos comissionados que poderão ser cortados.