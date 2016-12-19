Para enfrentar a seca, Estado pretende ampliar ampliar a capacidade de armazenamento de água

Em mais de dois anos de estiagem, os produtores rurais capixabas viram rios e córregos secarem. Faltou água para irrigar. Quando as chuvas chegaram, provocaram enxurradas, alagamentos... A água não infiltra no solo e vai embora levando lama e assoreando rios. Só que muitos produtores começaram a fazer a lição de casa. Desde 2014 a construção de barragens aumentou em todo o estado. Enquanto em 2013 o Idaf licenciou 180 barragens, esse ano já são quase 3 mil.

O governo do Estado também deu início a um projeto para ampliar a capacidade de armazenamento de água no Espírito Santo. No início do ano será inaugurada em Marilândia a primeira barragem do programa. O total de investimentos na construção de barragens vai chegar a 90 milhões de reais, de acordo com o secretário de agricultura do estado, Octaciano Neto.

"Nosso programa estadual de construção de barragens vai investir até o final de 2018, 90 milhões de reais. Essa á a primeira e tem todo um simbolismo pelo sofrimento que passou a população de Marilândia. Certamente, do lado de São Mateus, são as duas cidades que mais sofreram com essa crise hídrica no Estado do Espírito Santo".

A engenheira florestal Érica Munaro explica que, além de represar a água, a barragem tem outras funções importantes para a manutenção dos recursos hídricos. "As pequenas barragens causam baixo impacto ambiental. Elas são muito importantes porque elas reduzem a vazão da água e promovem a maior infiltração da água no solo, o que vai ocasionar o aumento da quantidade de água nas nascentes abaixo".

Outra alternativa é a construção de pequenas contenções de água, como as caixas secas. São reservatórios, geralmente construídos nas margens das estradas, para captar as águas de chuva. A técnica evita enxurradas, erosão e assoreamento dos rios. Além de aumentar o armazenamento de água e o abastecimento do lençol freático.

Por falar em lençol freático, a água subterrânea também apareceu, na crise hídrica, como uma alternativa para o abastecimento e irrigação. O Espírito Santo possui um reservatório de água subterrânea que corresponde a 30% de todo o território do Estado. A água fica a cerca de 200 metros de profundidade e é recarregada na medida que a chuva infiltra no solo.

Água subterrânea

Anderson Gomes, agente de recursos hídricos da Agerh, acredita que essa é uma alternativa viável para os produtores rurais. "A gente observa tanto em países da Europa, quanto em estados do Brasil, que a utilização de água subterrânea é uma matriz muito importante. É um caminho que a gente precisa observar, ter mais cuidado e atenção. Ao mesmo tempo que há uma disponibilidade grande, há um risco que essa disponibilidade seja comprometida".

Hoje, todo produtor que tem poço perfurado na propriedade precisa fazer o cadastro junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos. Esse ano, foram solicitados mil registros. Mas a estimativa é de que existam outros cinco mil poços que precisam ser regularizados.

"Com a estiagem, teve um boom de poços, de pessoas perfurando. E é uma atividade que precisa ter um controle, uma orientação. E foi aí que o Estado começou a implantar os procedimentos para fazer com que as pessoas fiquem regulares".