O final da Praia de Camburi passará a contar com dois parques que vão revitalizar a região. Um deles será voltado para a educação ambiental e o outro para prática de esportes e lazer. O projeto faz parte das ações de compensação previstas no Termo de Compromisso Ambiental, assinado nesta quinta-feira (16). O escopo dos espaços serão definidos pela Prefeitura de Vitória e pela Vale em até quatro meses, a partir da homologação do TCA.

O gerente de Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, explicou que a implementação já começa a ser discutida imediatamente com a prefeitura da Capital e com os órgãos ambientais competentes. “A partir dessas definições básicas vamos iniciar a construção dos projetos. Esse termo consolida uma série de prazos e ações definidos para que possamos implantar a melhor solução de recuperação da parte norte da Praia de Camburi”, disse.

Your browser does not support the audio element. Para compensar danos ambientais, Vale vai construir dois parques em Camburi

O termo prevê a limpeza da faixa de areia que não é banhada pelo mar no final da praia, onde há sedimentos de minério de ferro oriundos das atividades da empresa no passado. A limpeza e o monitoramento ambiental da região durante a implantação do projeto de recuperação da área serão executados conforme orientação da prefeitura e governo do Estado. A restinga na região e um estudo de revitalização da erosão na região Sul, também constam no documento.

Recuperação

O prefeito Luciano Rezende ressaltou que foram realizados diversos estudos científicos ao longo de diversos meses, para que a recuperação ocorra da melhor maneira possível. “Foram várias reuniões feitas com as áreas jurídica e ambiental da prefeitura, questões técnicas foram avaliadas, limites de atuação em depósitos de substâncias que estavam embaixo d'água. Enfim, vários estudos para que a recuperação segura fosse feita”, complementa.