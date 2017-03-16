O final da Praia de Camburi passará a contar com dois parques que vão revitalizar a região. Um deles será voltado para a educação ambiental e o outro para prática de esportes e lazer. O projeto faz parte das ações de compensação previstas no Termo de Compromisso Ambiental, assinado nesta quinta-feira (16). O escopo dos espaços serão definidos pela Prefeitura de Vitória e pela Vale em até quatro meses, a partir da homologação do TCA.
O gerente de Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, explicou que a implementação já começa a ser discutida imediatamente com a prefeitura da Capital e com os órgãos ambientais competentes. “A partir dessas definições básicas vamos iniciar a construção dos projetos. Esse termo consolida uma série de prazos e ações definidos para que possamos implantar a melhor solução de recuperação da parte norte da Praia de Camburi”, disse.
Para compensar danos ambientais, Vale vai construir dois parques em Camburi
O termo prevê a limpeza da faixa de areia que não é banhada pelo mar no final da praia, onde há sedimentos de minério de ferro oriundos das atividades da empresa no passado. A limpeza e o monitoramento ambiental da região durante a implantação do projeto de recuperação da área serão executados conforme orientação da prefeitura e governo do Estado. A restinga na região e um estudo de revitalização da erosão na região Sul, também constam no documento.
Recuperação
O prefeito Luciano Rezende ressaltou que foram realizados diversos estudos científicos ao longo de diversos meses, para que a recuperação ocorra da melhor maneira possível. “Foram várias reuniões feitas com as áreas jurídica e ambiental da prefeitura, questões técnicas foram avaliadas, limites de atuação em depósitos de substâncias que estavam embaixo d'água. Enfim, vários estudos para que a recuperação segura fosse feita”, complementa.
Em caso de descumprimento será cobrada uma multa diária de R$ 5 mil da mineradora. Todo o processo de elaboração e execução das obras será acompanhado por uma comissão formada pelos órgãos envolvidos e comunidade.