O natal é visto como um ponto alto nas vendas pelos comerciantes e as decorações natalinas são um complemento na experiência de quem está em busca de presentes. Apesar da tradição, neste ano as prefeituras da Grande Vitória já anunciaram que não pretendem investir em decoração de fim de ano, mas, para não perder vendas, os comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, resolveram tirar do próprio bolso recursos para fazer a data mais colorida e lucrativa na região.

Your browser does not support the audio element. Para alavancar vendas, os próprios comerciantes farão decoração de Natal em ruas da Capital

A partir desta segunda-feira (05) ruas e rotatórias do bairro, além das fachadas de 190 lojas, começam a ser enfeitadas com lâmpadas de led, guirlandas e laços vermelhos. A ornamentação será feita pela Associação dos Comerciantes do bairro, que espera gastar cerca de R$ 50 mil para deixar as ruas impecáveis, como explicou o presidente Cesar Assad.

“A ação não para na iluminação de natal, também faremos uma campanha chamada 'A árvore da prosperidade' e vamos arrecadar cestas básicas para duas instituições de caridade. Além disso, colocaremos em circulação um “trenzinho da alegria” com a presença do papai noel, que receberá as crianças para fotos”, detalhou.

Ainda que a crise econômica tenha atingido fortemente o setor do comércio em 2016 e os comerciantes acreditem que o momento é de cortar gastos, Assad ressalta que, quando o trabalho é feito em conjunto, as opções de decoração ficam mais em conta e garante a magia do natal e lucro com aumento nas vendas.

Retração nas vendas