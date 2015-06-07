Para 56,5%, em pesquisa, prefeito Rodney Miranda é ruim ou péssimo

Características pessoaisA Avaliação da Gestão também apurou o que os entrevistados pensam sobre as características pessoais de Rodney Miranda. Quando a pergunta foi sobre confiar ou não no prefeito, 75% responderam que não confiam, e 21% disseram que sim.Para 64,5% das pessoas, o prefeito não é um bom administrador. Questionadas se Rodney é presente no dia a dia da cidade, 69,3% disseram que não. Quando os entrevistadores quiseram saber a percepção das pessoas sobre a equipe do prefeito, 54,8% disseram que ele não tem um bom secretariado.Para 44,3% dos entrevistados, Rodney é falso. Outros 26% consideram que ele é sincero. Para 32,5% o prefeito é honesto, mas 30,8% o veem como desonesto.Em 2012, Rodney Miranda derrotou o então prefeito e candidato à reeleição Neucimar Fraga No entanto, segundo a pesquisa, atualmente 39,5% das pessoas consideram a atual administração pior que a anterior. Para 34,5% as duas são equivalentes, e 22,3% percebem a gestão de Rodney melhor que a de Neucimar.Segurança e saúdeQuando os entrevistados foram provocados a dizer o principal problema da cidade, 38% responderam “segurança”. “Saúde” e “alagamentos” apareceram na sequência, com 26,5% e 16,5%, respectivamente.A segurança também foi o serviço com a pior avaliação entre os abordados. Os moradores deram a ela nota média de 3,48. No ano passado, essa mesma área mereceu avaliação 4,16. O Instituto Futura ouviu 400 moradores. A margem de erro da pesquisa é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos.