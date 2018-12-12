Voluntários levam café da manhã em hospital Crédito: Arquivo Pessoal

Para eles, o Natal não é só no final do ano. Voluntários dedicam horas livres para ajudar pessoas carentes no Espírito Santo o ano todo. São mais que papais noéis. Histórias que inspiram e incentivam, já que a doação voluntária faz bem para quem recebe e também para quem doa.

Your browser does not support the audio element. Papais noéis da vida real - quem faz o bem o ano todo no ES

E é o ano inteiro mesmo. Tem gente que mal tira folga. A dona de casa Eletides Sampaio Fraga e duas amigas fazem enxoval para entregar gratuitamente para grávidas do interior do Estado e da Grande Vitória que não tinham como comprar roupas para os bebês que estão para nascer. Há mais de 20 anos, todos os dias, ela tira um tempo para fazer esse trabalho. Só no último mês, cerca de 70 enxovais foram entregues.

"Você não pode imaginar a graça que é e também a responsabilidade de ajudar. Saber que as roupinhas que saem das minhas mãos, tenho o merecimento de agasalhar cada uma delas", se emociona a dona de casa.

Tem voluntário que trabalha junto com a família. Priscila Oliveira, de 34 anos, e Antônio Moraes, de 49, são casados e moram em Vila Velha. Com um grupo de amigos da Igreja Assembleia de Deus, eles levam café da manhã para pacientes e acompanhantes do Hospital Infantil de Vila Velha toda terça-feira.

Aproximadamente 300 pessoas recebem suco, pães, frutas e muito amor e carinho dos voluntários, que acordam bem cedo, antes das 6h, para preparar tudo. A Priscila contou que começou a levar o café da manhã depois que a mãe dela ficou internada em estado grave em um hospital público, após um AVC. Ela se sensibilizou com a situação, principalmente de quem vem do interior em busca de tratamento.

"Vi muitas precisando de ajuda, carentes. Muita gente do interior, que nem tem refeição. Isso foi um dos motivos", lembra Priscila, que é cabeleireira.

Equipe de voluntários da Vale ajudou a reformar ONG na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Para todos esses casos, há algo em comum: a alegria em ajudar. Assim é com a analista de TI Ana Paula Main, que faz parte de uma equipe de voluntários, formada por funcionários da Vale que se uniram para ajudar pessoas carentes.

Entre as últimas ações, está a reforma de uma ONG, que funciona como creche em Central Carapina, o projeto Vovô Chiquinho. A Ana Paula fica com lágrimas nos olhos quando lembra da reação das crianças com a cara nova da creche.

"Uma satisfação muito grande. É uma emoção que você não tem como descrever. O tempinho que você passa lá pintando um quarto, fazendo uma refeição para as crianças, é maravilhoso", ressalta.