Foram semanas de espera, mas cerca de 14 mil crianças de regiões de vulnerabilidade social do Espírito Santo começaram a receber os presentes enviados aos Correios por quem se solidarizou a fazer um Natal mais feliz. A entrega começou na manhã desta terça-feira (13) em uma escola de Vila Velha, para aproximadamente 200 crianças.

Os pedidos são enviados pelas crianças nas escolas e entregues também nas instituições. As cartas são “adotadas” por padrinhos, que se solidarizam a doar os presentes.

Your browser does not support the audio element. Papai Noel dos Correios distribui presentes para 14 mil crianças até sexta-feira

O filho da universitária Thays Pozzatti, de 24 anos, ficou ansioso e acordou cedo para se arrumar e ir à escola receber o presente que havia pedido. Thiago tem quatro anos. “Ele estava contando nos dias para ir para a escola, esperando. Todos aqui estão muito felizes e ansiosos e muitos não têm condições e acaba que é uma oportunidade única de ganharem os presentes”, disse.

Thiago ganhou um carrinho de controle remoto e a ansiedade depois de ganhar o presente foi para começar a usar logo o brinquedo. “Estava ansioso porque o papai noel ia dar presente pra todo mundo e deu pra mim também. Eu gostei”, declarou.

Pedidos sem resposta

Apesar da solidariedade da maioria, neste ano 5% das cartas não foram respondidas pelos "padrinhos" até o dia 2 de dezembro, data limite para a entrega dos presentes. Segundo o representante dos Correios, Robson Amaral, no entanto, nenhuma criança vai ficar sem presente. “Em apenas 5% dos casos, o Papai Noel esqueceu de levar os presentes. Mas com iniciativa nossa e das escolas, 100% das crianças vão receber presentes este ano”, disse.