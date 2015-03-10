Pãozinho francês vai ficar, pelo menos, 10% mais caro até o fim do mês

Com o fechamento do dólar ultrapassando os R$ 3,12 nesta segunda-feira (9), o pãozinho francês será o primeiro impactado. A alta dele deve ficar em pelo menos 10%. É o que acredita a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). Segundo o presidente da entidade, João Falqueto, o trigo é um dos itens mais sensíveis à alta do dólar, principalmente a farinha industrial, utilizada para produzir os pães, já que não se costuma estocá-la em grande quantidade e o país não produz todo o trigo consumido.Falqueto acredita que o repasse do aumento ao consumidor ocorra até o final deste mês. E o aumento de preço não será somente no pão, mas também para massas, biscoitos e farinha de trigo doméstica. Por enquanto, os supermercadistas ainda estão em situação de insegurança de fazer pedidos nas indústrias.

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“No mercado de trigo, os moinhos abriram hoje com a expectativa de 25%. Mas fechou o dia sem negócio porque a gente acredita que vai conseguir emplacar um percentual menor. Se o dólar continuar nervoso como no dia de hoje, talvez a gente não consiga, mas haverá uma alta de 15 a 20% no trigo. Nos derivados, o trigo é um dos componentes, então estamos trabalhando com 10% de início”, disse Falqueto à Rádio CBN Vitória.

Outros aumentos

O presidente da associação acrescentou que outros produtos da cesta básica devem aumentar, pois muitos produtos são vendidos como commodities, e se o dólar sobe muito, o produtor vai ter mais interesse em exportar, fazendo o preço subir no mercado interno. Produtos de fora da cesta, mas indispensáveis, como os de limpeza, também sofrerão os efeitos, já que os químicos são importados. No país, a média dos produtos importados expostos nas gôndolas de supermercado fica na casa de 30%.

Falqueto diz que na última reunião do setor realizada nacionalmente, no final de fevereiro, mesmo ainda sem considerar os aumentos do dólar dos últimos dez dias, já foi possível prever queda no crescimento das vendas.