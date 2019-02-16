Incêndio em bar na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Dois incêndios em estabelecimentos comerciais marcaram a manhã deste sábado (16) na Grande Vitória. O primeiro aconteceu ainda de madrugada, por volta das 5 horas, em uma hamburgueria localizada no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O segundo incêndio destruiu um bar e deixou uma mulher feriada, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Panela esquecida no fogo pode ser causa de incêndio em hamburgueria

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, há suspeita de que o incêndio na hamburgueria Rick's Burger aconteceu porque uma panela teria sido esquecida no fogo. No local não houve feridos, apenas danos materiais, já que o shopping estava fechado. Esse foi o segundo incêndio registrado com a mesma rede de hamburgueria nos últimos três meses. O primeiro aconteceu em novembro do ano passado, em uma unidade localizada no bairro Soteco, também em Vila Velha.

Em nota, a administração do Shopping Praia da Costa esclareceu que a equipe de brigada e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a situação controlada rapidamente. O proprietário do Rick´s Burguer, Henrique Cesar Hellmeister, se manifestou nas redes sociais. Em vídeo, ele confirmou que a suspeita é de que o incêndio tenha ocorrido após uma panela ser esquecida no fogo, após o fechamento da unidade.

"Nesta madrugada tivemos problemas técnicos, provavelmente deixaram uma panela no fogo e se alastrou para a coifa, fazendo com que a loja pegasse fogo no Shopping Praia da Costa. Ninguém ficou ferido. Vamos ter que fazer tudo de novo, recuperar tudo de novo. Eu conto com o apoio de vocês. As outras lojas estarão funcionando. Estamos aqui tentando solucionar o problema."

Incêndio atinge hamburgueria em shopping de Vila Velha Crédito: Internauta

O representante do Corpo de Bombeiros alerta que episódios como o da hamburgueria têm sido recorrentes. "Esse tipo de situação tem ocorrido com certa frequência no estado do Espírito Santo, não somente em estabelecimentos comerciais, mas também em áreas residências. Muitas vezes, isso tem feito com que pessoas venham a perder um apartamento inteiro ou que tenha um prejuízo muito grande na área comercial", disse o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

Já o incêndio em um bar localizado em Vitória começou após o rompimento de uma mangueira de gás. Clientes que estavam no local, na Ilha de Santa Maria, contaram que o fogo começou na cozinha do estabelecimento. A cozinheira do bar, que está grávida, teve queimaduras nas pernas e foi levada para um hospital. O fogo se alastrou pelo segundo andar do prédio e deixou o local bastante destruído. Quatro guarnições dos bombeiros foram enviadas ao local e as chamas extintas.