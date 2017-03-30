Um dos ingredientes mais tradicionais da torta capixaba, o palmito, já começou a ser vendido na Grande Vitória às vésperas do período de alta demanda, uma vez que o prato é tradicional na Semana Santa. Boa parte dos vendedores são de cidades da Bahia, mas também há comerciantes do interior do Espírito Santo. Há pontos de vendas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Vila Velha este ano saiu na frente e já começou as vendas. Os palmitos estão sendo comercializados na Rodovia Darly Santos, entre o trevo de Novo México e o viaduto da Lindenberg. No local, já existem cerca de 15 vendedores, mas este número deve aumentar nos próximos dias.

Your browser does not support the audio element. Palmitos começam a ser vendidos na Grande Vitória

O coordenador de postura da Prefeitura de Vila Velha, Edmar Barbosa, destaca que há três anos Vila Velha concentrou em um único lugar a venda de palmito para facilitar a fiscalização e a limpeza da área. “São produtos que geram muitos resíduos. Tiramos cerca de 100 toneladas de resíduos durante o período que eles ficam ali, cerca de 20 dias”, afirmou à Rádio CBN.

Nos outros municípios

Em Cariacica os palmitos vão estar à venda a partir da próxima semana em quatro pontos: Na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande; Na subida do bairro São Francisco; em Itacibá ao lado da Caixa e na entrada do bairro Jardim América.

Na Serra, as vendas vão acontecer também a partir da semana que vem na entrada de Jardim Limoeiro; ao lado do Terminal de Laranjeiras; na feira livre de Serra-Sede; em José de Anchieta; Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na peixaria de Jacaraípe e na entrada de Nova Almeida.