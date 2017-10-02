Os pais de alunos que utilizam vans ou ônibus escolares poderão acompanhar os filhos pela internet, em tempo real, dentro dos veículos. Essa é a proposta do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) para o próximo ano. Segundo o departamento, o videomonitoramento ao vivo será obrigatório, sem data prevista, mas com estimativa de implementação já para o próximo semestre.

A regulamentação do sistema ainda é elaborado, mas a ideia é que sejam instaladas câmeras filmem a área interna dos veículos, para que os pais saibam como se comportam os filhos, e do lado de fora das vans, mostrando o comportamento do motorista no trânsito. A transmissão das imagens será feita via internet, 3G ou 4G, e vista pelos pais por meio de aplicativo ou navegadores de internet em computadores e smartphones.

Your browser does not support the audio element. Pais vão acompanhar os filhos em tempo real dentro das vans escolares

De acordo com o gerente operacional do Detran-ES, Cleber Bongestab, ainda será definido qual o melhor e mais barato modelo no mercado, para ser indicado aos motoristas, que terão que instalar. “Nossa ideia é que seja em tempo real e que os pais façam a fiscalização, ou por aplicativo e internet. Esse modelo não está fechado, mas vamos fazer de forma a não inviabilizar pelo valor. A ideia é que os pais não tenham trabalho para fiscalizar”, ressalta.

Segundo o Detran-ES, a medida pode refletir nos valores pagos pelos pais pelo serviço. No total existem 5.465 veículos que prestam o serviço de transporte escolar no Espírito Santo. A medida valerá para todos eles, mesmo os do interior do estado, em áreas rurais, onde a internet móvel é escassa em alguns pontos.

QR CODE

Outras medidas também serão tomadas já a partir do próximo ano. Entre elas está a disponibilização de um QR Code, uma espécie de código eletrônico, que poderá ser visualizado por aplicativos de leitura, onde os pais saberão se a van e o motorista que vão contratar ou contrataram estão regularizados.